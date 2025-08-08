O Jumper Brasil fez um levantamento sobre os jogadores com os maiores salários da história da NBA. Para esse ranking, o site listou dez atletas. Todos os citados, aliás, seguem em atividade.

A lista é capitaneada pelo maior cestinha da história da NBA. LeBron James, que vai para a sua 23ª temporada na carreira, tem quase US$584 milhões garantidos até o final da próxima campanha. Na sequência aparecem Stephen Curry (US$536 milhões) e Devin Booker (534 milhões). Os três, aliás, foram campeões olímpicos em Paris 2024 pela seleção do EUA.

Com relação aos jogadores que não estão mais na NBA, Kevin Garnett é o melhor colocado (29º). O ídolo do Minnesota Timberwolves acumulou quase US$344 milhões em 21 temporadas na liga. O saudoso Kobe Bryant, por sua vez, aparece em 31º. Em 20 temporadas, o craque do Los Angeles Lakers totalizou pouco mais de US$328 milhões em salários.

Já Michael Jordan, o maior da história, ficou longe de entrar na lista de jogadores com os salários mais elevados da NBA. Em 15 anos de carreira, o eterno camisa 23 ganhou cerca de US$94 milhões em salários. Somente nas últimas duas temporadas pelo Chicago Bulls (1996-1998), Jordan embolsou US$63 milhões. Ou seja, o ídolo jogou em uma época que o dinheiro na NBA não era tão farto.

Considerado o melhor jogador da atualidade, Nikola Jokic é o 16º do ranking de jogadores mais bem pagos da NBA. Contando os mais três anos de contrato com o Denver Nuggets, o craque sérvio vai embolsar US$426,8 milhões na carreira.

Por fim, Giannis Antetokounmpo quase entrou no top 10 de jogadores com os maiores salários da NBA. Afinal, ele ficou em 11º na lista de mais bem pagos. Com mais três anos de vínculo com o Milwaukee Bucks, o astro grego terá recebido um total de US$460,2 milhões.

Jogadores com os maiores salários da história da NBA

10. Jayson Tatum (Boston Celtics, 27 anos): US$469,9 milhões

Tatum possui contrato com o Celtics até 2030. Assim, o ala vai receber US$313,9 milhões pelas próximas cinco temporadas.

9. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, 27 anos): US$481,7 milhões

O atual MVP da liga tem vínculo com o Thunder até 2031. Nesta offseason, Gilgeous-Alexander assinou uma extensão contratual recorde de US$272,4 milhões. O acordo faz história na NBA, pois garante o maior rendimento anual de um jogador em todos os tempos. Em 2030/31, por exemplo, o canadense terá direito a US$75,4 milhões.

8. Damian Lillard (Portland Trail Blazers, 35 anos): US$484,2 milhões

O maior cestinha da história do Blazers tem vínculo com a equipe até 2028. Dessa forma vai receber US$41,6 milhões da franquia de Portland. Além disso, Lillard terá direito a US$22,5 milhões a serem pagos pelo Bucks em cada uma das próximas cinco temporadas (portanto, US$112,5 milhões no total). Afinal, ele foi dispensado recentemente pela equipe de Wisconsin.

7. Anthony Davis (Dallas Mavericks, 32 anos): US$486,9 milhões

O astro do Mavericks tem contrato até 2028. Assim, vai receber US$175,4 milhões nas próximas três temporadas.

6. Kevin Durant (Houston Rockets, 36 anos): US$511,8 milhões

O veterano chegou ao Rockets nesta offseason e mais um ano de contrato. Durant, aliás, terá direito a US$54,7 milhões em 2025/26. No entanto, a expectativa é de que o craque feche uma extensão com o Rockets por pelo menos mais uma temporada. Ou seja, Durant pode subir, em breve, no ranking dos jogadores mais bem pagos da história da NBA.

5. Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 31 anos): US$514,8 milhões

O astro possui mais quatro anos de vínculo com o 76ers. Assim, Embiid vai embolsar US$248,1 milhões até 2029.

4. Paul George (Philadelphia 76ers, 35 anos): US$518,7 milhões

George tem vínculo com o 76ers até 2028. Desse modo, o astro vai receber US$161,4 milhões em salários nas próximas três campanhas.

3. Devin Booker (Phoenix Suns, 28 anos): US$533,9 milhões

O maior cestinha da história do Suns tem vínculo com a franquia até 2030. Recentemente, Booker fechou uma extensão contratual de US$ 133,2 milhões por dois anos.

2. Stephen Curry (Golde State Warriors, 37 anos): US$535,8 milhões

Curry possui vínculo com o Warriors até 2027. Assim, o maior arremessador da história vai embolsar US$122,2 milhões nas próximas duas campanhas.

1. LeBron James (Los Angeles Lakers, 40 anos): US$583,9 milhões

O jogador mais velho da NBA, e com a carreira mais duradoura, tem apenas mais um ano de contrato com o Lakers. Desse modo, LeBron vai receber US$52,6 milhões em 2025/26.

