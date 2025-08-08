Celtics estende contrato com técnico Joe Mazzulla

O Boston Celtics anunciou, nesta sexta-feira (8), que fechou uma extensão de contrato de múltiplos anos com o técnico Joe Mazzulla. Por política da franquia, os termos do acordo, como tempo de contrato e salários, não foram revelados. O presidente da franquia, Brad Stevens, celebrou o acerto e exaltou o trabalho de Mazzulla.

“Estamos muito animados com a renovação do contrato de Joe com o Celtics. Ele entende o trabalho e tem uma paixão pelo Celtics que só é rivalizada pelos nossos fãs mais fervorosos. Além disso, trabalhou duro e conquistou coisas incríveis em seus três primeiros anos como técnico, incluindo uma média de mais de 60 vitórias por temporada e a conquista do título de 2024. Enfim, Joe é um líder talentoso que traz um compromisso consistente de aprender, melhorar e maximizar cada dia que passamos competindo pelo Boston Celtics”, afirmou Stevens.

Joe Mazzulla, por sua vez, comemorou a renovação de contrato com o Celtics. Mas, acima de tudo, mostrou gratidão aos jogadores da equipe. Além disso, o técnico de 37 anos se disse ansioso pelos próximos desafios à frente do time.

“Isso é realmente uma bênção. Eu não estaria aqui sem minha fé, minha esposa e meus filhos. Somos gratos pela parceria com nossos grupos de proprietários, pela orientação de Brad Stevens e pelo apoio de nossa equipe. Mais importante ainda, sou grato pelos jogadores que pude treinar nas últimas três temporadas. Então, estou ansioso para competir pelo Celtics e pela cidade de Boston”, disse o treinador.

Mazzulla vai para a sua sétima temporada no Celtics, após passar três anos como assistente técnico. Em setembro de 2022, assumiu o comando do time interinamente por causa da suspensão de Ime Udoka. Cinco meses depois, Mazzulla foi efetivado no cargo. Era, portanto, a sua grande chance na NBA.

Logo em seu primeiro ano à frente do Celtics, Joe Mazzulla levou à equipe à segunda melhor campanha do Leste. Além disso foi um dos três finalistas ao prêmio de técnico do ano. O então treinador do Sacramento Kings, Mike Brown, conquistou a honraria. Mas nos playoffs de 2023, o time de Boston caiu para o Miami Heat nas finais de conferência.

Na temporada seguinte veio a consagração. Sob o comando de Mazzulla, o Celtics fez a melhor campanha da fase regular e conquistou o título de forma irretocável. Nos playoffs, por exemplo, a equipe perdeu apenas três dos 16 jogos. Nas finais, atropelou o Dallas Mavericks por 4 a 1. Desse modo, Mazzulla se tornou o técnico mais jovem (35 anos) a ser campeão desde o lendário Bill Russell, na temporada 1968/69, também pelo time de Boston.

Já em 2024/25, o Celtics foi o segundo melhor do Leste. No entanto, a pós-temporada foi marcada por duas frustrações. Durante o jogo 4 da semifinal contra o New York Knicks, Jayson Tatum teve uma ruptura total no tendão de Aquiles direito. Assim, o astro vai ficar afastado por um longo período. Por fim, o time foi eliminado pelo rival em seis partidas.

Até o momento, Joe Mazzulla tem um retrospecto de 182 vitórias e 64 derrotas pelo Celtics. Ou seja, um aproveitamento de 74%.

