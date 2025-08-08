“Trae Young pode ser Tyrese Haliburton do Hawks?”, questiona analista

Trae Young e Tyrese Haliburton são dois dos melhores armadores do Leste, mas vivem momentos diferentes. O primeiro é a referência de uma equipe sem grande relevância competitiva por ora. Enquanto isso, o segundo é o atual campeão da conferência pelo Indiana Pacers. Para David Dennis Jr., no entanto, Young vai ter que achar o seu “Haliburton interior” para liderar um melhorado Atlanta Hawks em 2026.

“Atlanta trouxe reforços na offseason que geraram otimismo e expectativa. Chegaram Nickeil Alexander-Walker e Kristaps Porzingis, por exemplo. É um time para lutar pelo TOP 4 do Leste e, bem como Indiana, surpreender nos playoffs. Podem ir longe, mas a questão é: Trae pode comandar uma campanha assim? Será que ele pode ser o que Tyrese foi para esse time?”, questionou o comentarista da ESPN.

O Hawks, por enquanto, não dá sinais conclusivos sobre apostar em Young. É verdade que o fato de investir para reforçar o time aponta uma confiança na referência do time. Mas o armador já pode assinar uma extensão de contrato e ainda não recebeu nenhuma oferta. Estaria até chateado com isso. Dennis vê as “contradições” como uma prova de que não é uma questão simples.

“Trae tem problemas com a estatura e defesa, antes de tudo. Além disso, se lhe der esse tipo de contrato, terá que repensar a flexibilidade para pagar as extensões de atletas jovens que estão por vir. E você ainda precisa pensar na condição do mercado. Afinal, algum time daria o máximo para ele como agente livre? Tudo pesa na conta”, pontuou o analista.

Realidade

Trae Young é elegível a uma extensão prévia de contrato, a princípio, maior do que o vínculo atual de Tyrese Haliburton. São US$229 milhões em salários por quatro temporadas. O valor assusta. E, apesar do início de discurso bem negativo, Dennis sabe que a realidade do Hawks não permite riscos. Por isso, ele acha que a franquia deve trabalhar para manter o craque.

“É preciso ponderar muita coisa, mas, ao mesmo tempo, Atlanta tem que pagar pelo seu status. Trae, em síntese, é o maior astro que o time teve nesse século. Nos últimos 35 anos, provavelmente. Os astros não vão jogar lá. Então, se você já tem um jogador desse nível que gosta da cidade, deve minimizar riscos e mantê-lo lá. Isso é a real”, admitiu o comentarista.

Mais do que isso, Dennis teme pelos efeitos de uma situação incerta no elenco. O Hawks pode competir pelo título do Leste, mas tudo tem que correr da melhor forma possível. E, nesse cenário, os rumores em torno de Young vão pesar contra. “Você tem a chance de fazer uma grande campanha nos playoffs. Não sei se ter incertezas pairando sobre o grande nome do elenco é algo positivo”, resumiu.

Sem negócio

A expectativa nos bastidores era que o Hawks apresentasse uma proposta de extensão de contrato para Young assim que possível. Não só o mercado pensava assim, mas o próprio atleta estava à espera disso. E, agora, ele também pode mudar um pouco dos seus planos. Segundo Marc Spears, da ESPN, não está descartado que o astro deixe Atlanta.

“Há uma nova direção em Atlanta tentando tomar decisões inteligentes para melhorar o time. Mas, pelo que estou ouvindo, Trae está decepcionado porque uma oferta de novo contrato ainda não apareceu. Então, não se surpreendam se ele decidir esperar agora. Dizer que vai ver o que acontece na próxima offseason para conversar”, apontou o experiente jornalista.

