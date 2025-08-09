Quem é melhor na NBA: Alperen Sengun ou Chet Holmgren

Alperen Sengun e Chet Holmgren são dois dos melhores pivôs jovens da NBA na atualidade. Apesar de existir uma diferença na experiência deles, ambos estão com 23 anos. Mas existem outras coincidências entre eles. Afinal, foram escolhas do Oklahoma City Thunder no Draft.

Continua após a publicidade

Mas o que, de fato, diferencia Alperen Sengun e Chet Holmgren até aqui. Enquanto o primeiro já foi para o All-Star Game, o jogador do Thunder ainda não teve a sua chance. A comparação, portanto, é sobre dois pivôs da mesma idade, destaques em seus times, mas não são a grande prioridade neles. Talvez, segundo ou terceiro nome dentro de cada franquia.

Até porque, o Houston Rockets conta ainda com o astro Kevin Durant para a sua primeira campanha no time e tem ainda bons nomes, como o armador Fred VanVleet e o jovem Amen Thompson.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o Thunder tem ninguém menos que o atual MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander e o ala Jalen Williams. Ou seja, para Chet Holmgren ser o grande nome no time, é mais difícil.

No entanto, aqui não é coincidência. Sengun e Holmgren vão se enfrentar na primeira rodada da temporada 2025/26 da NBA. Aliás, será o primeiro jogo da nova campanha, no dia 21 de outubro.

Alperen Sengun x Chet Holmgren na NBA

Jogador Sengun Holmgren Time Rockets Thunder Altura 2,11m 2,16m Idade 23 23 Temporadas na NBA 4 2 All-Star 1 0 Prêmios totais 1 1 Títulos na NBA 0 1

As carreiras Sengun e Holmgren na NBA

Aqui, nós estamos falando de dois dos melhores pivôs jovens da NBA. Sengun e Holmgren sabem de suas funções em seus times, mas vivem momentos diferentes. Afinal, o turco começou sua carreira na liga um ano antes. Oficialmente, dois, pois o jogador do Thunder se machucou antes da primeira campanha na liga.

Continua após a publicidade

Enquanto Holmgren pode usar suas férias para descansar e treinar sem muita pressão, Sengun vai disputar o EuroBasket a partir do dia 27 de agosto. O primeiro é campeão em um Thunder já estabelecido. Já o Rockets, vem para a sua primeira campanha, de fato, brigando por algo mais sério. Até então, Houston era uma equipe que vinha de anos em reconstrução. Mas chegar ao segundo lugar do Oeste já em 2024/25 mostrou que pode ir ainda mais longe nos próximos anos.

Alperen Sengun foi a escolha 16 do Draft de 2021 pelo Thunder, mas foi em troca para o Rockets. Ele teve problemas em seu primeiro ano, sendo titular em 13 dos 72 jogos, enquanto seu arremesso ainda era muito inconsistente. A falta de um jogo físico o tirava muito do garrafão. No entanto, isso foi se resolvendo ao longo do tempo, com a presença do brasileiro Tiago Splitter como assistente no time de Houston. Splitter trabalhou diretamente com o pivô e o resultado veio, com duas ótimas temporadas em 2023/24 e 2024/25.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Chet Holmgren ficou fora daquele que seria o seu primeiro ano na NBA, após ser a segunda escolha do Draft de 2022. Quando estreou, viveu uma certa competição com Victor Wembanyama e não venceu o prêmio de melhor calouro. Fosse em outros anos, dificilmente perderia. Mas, ainda assim, foi peça muito importante para ajudar o Thunder a ir aos playoffs pela primeira vez desde 2019/20. Então, em 2024/25, ele foi campeão.

Capacidade de pontuar (20)

Aqui, vamos usar números dos dois, mas levando em consideração a relevância deles em seus times. Tanto Alperen Sengun quanto Chet Holmgren entendem muito o jogo e pontuam com facilidade de vários lugares da quadra. Não vamos levar o arremesso tanto em consideração no quesito, pois existe um só para isso.

Continua após a publicidade

A diferença é que o jogo de Sengun é mais voltado para pontuar do que o de Holmgren. Até por características mesmo. O que faz mais a diferença aqui é que o turco faz o post melhor e consegue fazer seus pontos de forma mais fluída. Não que o jogador do Thunder não seja bom nisso, mas em vários momentos o movimento de pernas que o atleta do Rockets aprendeu são cruciais.

Até aqui, Sengun teve duas temporadas na NBA por volta dos 20 pontos por jogo, enquanto Holmgren não passou dos 16.5 em seu ano de estreia.

Sengun, 17 a 15.

Rebotes (20)

Vamos voltar um pouco no tempo. Há um ano, o Thunder fechou com Isaiah Hartenstein porque o rebote era um dos maiores problemas do time. Então, de 27° lugar no quesito em 2023/24, a equipe saltou para o 11° em 2024/25. E nisso, Chet Holmgren não atuou em 50 dos 82 jogos. Ou seja, quem fez a diferença ali foi Hartenstein. Holmgren tem média de 8.0 rebotes até aqui.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, Alperen Sengun vem de três anos consecutivos com 9.0 rebotes ou mais. Em 2024/25, por exemplo, teve 10.3. O Rockets foi o terceiro no quesito em 2023/24 e liderou a NBA na última campanha.

Sengun, 19 a 16.

Visão de quadra (10)

De novo, são dois pivôs com QI muito acima da média para a posição na NBA. É fato que Sengun leva vantagem sobre Holmgren no quesito, mas isso também tem a ver com quantas vezes cada um toca na bola. Não é que o jogador do Thunder seja ruim aqui por ter 2.4 assistências como a melhor marca na carreira. Ele só não tem tanta ação com a bola no ataque como seus colegas e é natural que seja assim, até pelas características do elenco.

Continua após a publicidade

Chet Holmgren tem de “enfrentar concorrência” até com caras que saem do banco, como Alex Caruso, Cason Wallace e o próprio Hartenstein.

No Rockets, o papo é outro. Ou era, pelo menos. Com a chegada de Kevin Durant, isso pode mudar um pouco. De qualquer forma, Alperen Sengun pode escolher qualquer uma das últimas três temporadas, que terá mais assistências que Chet Holmgren em sua carreira.

Sengun, 8 a 4.

Continua após a publicidade

Defesa (20)

Bem, parece que o jogo pode virar aqui, não é? Afinal, Chet Holmgren é ótimo no quesito. Por outro lado, Alperen Sengun é, no máximo, esforçado. São níveis bem diferentes.

Na fase regular, Holmgren limitou seus oponentes a 42.7% de acertos, enquanto Sengun permitiu 45.6%. Nos playoffs, entretanto, aí teve uma diferença. O jogador do Rockets foi melhor, com 40.9%. Já o do Thunder, manteve taxa similar da temporada, com 42.3%.

Continua após a publicidade

A explicação, no entanto, é simples. o Rockets encarou o Golden State Warriors nos mata-matas e nem precisa dizer muito, né? O Warriors não tem nada no garrafão e a série quase foi para Houston justamente por tal motivo. O tamanho dos jogadores fez muita diferença.

Mas sabendo que a defesa de Alperen Sengun não é tudo isso, a direção do Rockets contratou Clint Capela para ser uma alternativa ao já reserva Steven Adams. Não será por falta de altura que Houston terá problemas nos playoffs.

Continua após a publicidade

Holmgren, 19 a 11.

Leia mais

Arremesso (10)

O arremesso é algo crucial na NBA. O pivô antigo teria problemas para ter vida longa na liga. Então, quem não tem um bom arremesso, parte para duas alternativas: tenta melhorar ou vira jogador especialista e tem pouco tempo de quadra. Aqui, nós selecionamos arremessos de quadra (gerais), de três e nos lances livres. Chet Holmgren leva alguma vantagem em dois dos três.

Continua após a publicidade

Alperen Sengun ainda tenta evoluir, mas seu arremesso de três é pouco confiável (27.2% na carreira) e com pouco volume. Nos lances livres, ele acerta 70.1% no total. Enquanto isso, Holmgren tem bom volume para a posição (4.1 tentados por jogo), acerta mais (37.2%) e tem um lance livre superior, com 78%.

Holmgren, 8 a 5.

Liderança (10)

É muito difícil pedir a jogadores tão jovens como Sengun e Holmgren para assumirem um papel mais preponderante na liderança. A não ser que seja algo natural, isso pode levar mais tempo. Ainda mais na NBA. Então, aos 23 anos, vamos deixar iguais.

Continua após a publicidade

Empate, 6 a 6.

Durabilidade (10)

Aqui, podemos dizer que é um problema para Chet Holmgren. Afinal, ele não atuou em seu primeiro ano na NBA e perdeu mais 50 jogos naquela que seria a terceira campanha (segunda, no fim das contas). Mas, ao mesmo tempo, fez as 82 partidas de 2023/24.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Alperen Sengun passou dos 70 jogos em três das quatro temporadas na liga, com mais de 30 minutos nos últimos dois anos.

Tem a ver com o físico e com a forma que jogam. Sengun ataca mais a cesta e tem mais chances de se machucar ali, mas ainda assim vem se mantendo inteiro. Quase 90% de seus arremessos na carreira foram de dois, enquanto Holmgren tem cerca de 65% dali.

Sengun, 9 a 5.

Continua após a publicidade

Pontuação final

Jogador Sengun Holmgren Capacidade de pontuar (20) 19 16 Rebotes (20) 19 16 Visão de quadra (10) 8 4 Defesa (20) 11 20 Arremesso (10) 5 8 Liderança (10) 6 6 Durabilidade (10) 9 5 Total 77 75

Sengun ligeiramente melhor, mas Holmgren tem mais espaço para crescimento

Vamos entender o seguinte: aqui, uma nota 9 para Sengun na defesa faria o placar com Holmgren empatar. Tem a parte objetiva, mas tem a subjetiva. Às vezes, um leitor vai dar notas diferentes, o que está tudo certo.

Mas o grande ponto aqui é que alguns quesitos de Chet Holmgren podem melhorar ao longo de sua carreira. A durabilidade, por exemplo, é dura. Com mais temporadas acima de 70 jogos, ele equilibra isso.

Uma coisa Holmgren já tem de elite e Sengun ainda está muito longe: a defesa. Enquanto o jogador do Rockets usa sua inteligência no ataque, o do Thunder combina bem nos dois lados da quadra, com mais foco defensivo. Apesar de estarmos falando de dois pivôs, da mesma idade, existe uma diferença no nível de experiência.

Continua após a publicidade

Isso porque Alperen Sengun, aos 18 anos, fez uma temporada com o Besiktas. Por lá, ele já era titular e o principal destaque em só uma campanha. Embora Chet Holmgren tenha feito um ano em Gonzaga, no basquete universitário, ele só fez sua estreia na NBA dois anos depois do jogador do Rockets.

Agora, Sengun terá dois anos ao lado de Durant e com a adição de Capela, é possível que ele tenha menos minutos por jogo.

Seja como for, os dois vão se enfrentar na abertura da temporada 2025/26 da NBA com as possíveis duas melhores equipes do Oeste.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA