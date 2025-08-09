Luka Doncic e Lauri Markkanen brilham em jogos de seleções

Astros de Los Angeles Lakers e Utah Jazz na NBA, Luka Doncic e Lauri Markkanen foram os grandes destaques da rodada de amistosos por suas seleções. No entanto, os times tiveram resultados diferentes. Enquanto a Eslovênia de Doncic perdeu para a Alemanha por 103 a 89, a Finlândia de Markkanen brilhou contra a Bélgica no triunfo por 106 a 62.

Mas o que mais chamou a atenção foi a atuação de Lauri Markkanen. O ala do Jazz somou 48 pontos e oito rebotes, enquanto acertou sete das 13 tentativas de arremessos em apenas 25 minutos de ação. Sua seleção, que está no grupo B do EuroBasket 2025, vai enfrentar Suécia, Grã-Bretanha, Montenegro, Alemanha e Lituânia. Aliás, seu país será uma das quatro sedes do torneio.

Os 48 pontos de Lauri Markkanen são a melhor marca de sua carreira por sua seleção. Na NBA, por outro lado, ele já anotou 49 na temporada 2022/23. Aliás, foi o ano em que venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu na liga e, ainda, jogou o seu primeiro e único All-Star Game da carreira até aqui. Até então, a melhor marca do jogador em basquete FIBA era de 43 pontos.

Enquanto isso, o Luka Doncic 2.0, como está sendo chamado por sua forma física, teve grandes lances contra a Alemanha. O astro do Lakers somou 19 pontos e cinco assistências em tempo limitado em quadra. Doncic teve grandes lances, mas não conseguiu evitar a derrota da Eslovênia. Ele teve problemas com faltas logo no primeiro tempo e ainda levou uma técnica.

Luka Doncic e Lauri Markkanen são algumas das atrações do EuroBasket 2025. O três vezes MVP Nikola Jokic, por exemplo, vai disputar o torneio pela Sérvia e já fez estrago em amistoso. Contra a Bósnia, ele ficou perto de um triplo-duplo ao somar 20 pontos, 19 rebotes e nove assistências na vitória por 126 a 89.

Além deles, o EuroBasket vai contar com astros da NBA como Alperen Sengun (Turquia) e Giannis Antetokounmpo (Grécia). Nada menos que 30 jogadores da liga estarão na disputa.

Enquanto a Sérvia de Luka Doncic volta a enfrentar a Alemanha de Franz Wagner no domingo (10), a Finlândia de Markkanen vai jogar mais uma vez contra a Bélgica, na próxima segunda-feira (11).

O EuroBasket começa no dia 27 de agosto.

