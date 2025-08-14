Boletim de rumores e trocas da NBA (14/08/2025)

Bem-vindo à edição de 14 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Warriors não considera incluir Buddy Hield em negociações

A situação de Jonathan Kuminga mantém o Golden State Warriors como centro dos rumores do mercado. Apesar do discurso firme nas negociações, a franquia segue com interesse em trocar o ala-pivô. Mas não vai envolver nenhum outro jogador importante do elenco para isso. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time já descartou Buddy Hield como parte do negócio.

“Golden State não está aberto a sign-and-trades que exijam enviar mais atletas além de Jonathan. Incluir Hield, por exemplo, está fora de cogitação. A equipe o valoriza muito, enquanto tem grandes expectativas para sua participação no time. Ele é visto como um contribuidor constante da rotação que ajuda o ataque, acima de tudo, espaçando a quadra”, revelou o jornalista.

Pacers está entre franquias que monitoram Victor Oladipo

Victor Oladipo está pronto para tentar voltar à NBA. E, ao mesmo tempo, as pessoas ligaram o nome do astro ao Indiana Pacers. Afinal, o ala-armador teve os melhores momentos na liga pela equipe. Mas, a princípio, não há nada entre as duas partes. De acordo com Alex Golden, do podcast “Setting the Pace”, a franquia só monitora a situação junto com outros rivais.

“É fato que dirigentes de Indiana assistiram ao treino de Victor em Las Vegas na Liga de Verão. Mas só foi um dos vários times que estavam por lá. E, além disso, ele não fez ou agendou nenhuma atividade particular com a equipe. O jogador fez um treinamento na Universidade de Indiana, mas ninguém da equipe estava lá”, detalhou Golden.

Apesar de espera, Warriors já tem planos para Al Horford

O Warriors, como citado antes, vive no centro das especulações da liga nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, é um dos times que menos anunciaram novidades. Reforços já estariam até acertados, mas o anúncio só não aconteceu pelo impasse com Kuminga. Segundo Anthony Slater, da ESPN, Al Horford seria um desses nomes certos.

O jornalista apurou que, nos bastidores, todos já consideram que o pivô vai ser jogador da equipe no segundo semestre. E, aliás, ele não estaria incomodado em esperar para assinar. O único risco para o Warriors, por enquanto, é uma possível aposentadoria do veterano. Slater soube que Horford ainda cogita deixar as quadras.

Alta pedida em salário pode fazer Bulls trocar Coby White

Depois de meses de rumores, o Chicago Bulls deverá iniciar a próxima temporada com Coby White em seu elenco. Mas não se engane: uma troca ainda não está descartada. O time ainda se preocupa com a situação do armador no ano que vem, pois ele vai ser agente livre irrestrito. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, a franquia teme a pedida salarial do atleta em um novo vínculo.

“Certamente, Chicago precisa estar pensando no fato de que Coby vai ganhar um grande aumento no salário no ano que vem. Porque ele vai passar a receber muito mais do que os seus atuais US$12,9 milhões. Há um burburinho de que quer ainda mais do que os já especulados US$30 milhões por temporada. É o que não param de comentar nos bastidores”, contou o jornalista.

White, de 25 anos, virou um dos principais jogadores do Bulls na última temporada. Ele anotou 20,4 pontos e 4,5 assistências, enquanto acertou 37% dos seus arremessos de longa distância, em 73 jogos.

Em transição

– Miles Norris, para começar, não está mais no elenco do Boston Celtics. A franquia resolveu dispensar o jovem ala-pivô e, com isso, deverá dar um contrato two-way ao calouro Amari Williams.

– Enquanto isso, Javonte Green é o novo reforço do Detroit Pistons para a próxima temporada. O ala, que também estava nos planos do Warriors nessa agência livre, vai assinar vínculo de um ano com a equipe do Michigan.

– O ala-pivô Kai Jones, por sua vez, realizou um treinamento fechado para o Miami Heat no começo da semana. Ele também estaria em negociações com os italianos do Virtus Bologna, mas prioriza seguir nos EUA.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 14/08, você lembra de Isaiah Mobley? Pois o ex-ala-pivô do Cleveland Cavaliers foi anunciado como novo reforço do Manisa BB, da Turquia.

