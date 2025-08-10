Trae Young não teria interesse em negociar contrato com o Hawks

Trae Young é elegível a uma extensão prévia de contrato com o Atlanta Hawks desde o início da offseason. Mas, por enquanto, a situação não teve nenhum avanço. A equipe, na verdade, ainda não fez nenhuma proposta para a renegociação e nada deve sair do papel. Apesar disso, diferente de rumores recentes, o astro de 26 anos não está decepcionado com esse impasse.

Continua após a publicidade

“Algumas fontes me contaram que não há planos de Trae ou do time para conversarem sobre uma extensão agora. E, aliás, isso não é uma surpresa. Muita gente fala que ele está tranquilo com a perspectiva de disputar o ano final garantido do seu contrato sem algum negócio engatilhado. Então, ele poderia decidir sobre a opção de alongamento que possui para 2027”, contou Marc Stein, da plataforma Substack.

Young está elegível a uma extensão de US$229 milhões por quatro temporadas nessa offseason. O acordo, a princípio, garantiria o jogador no Hawks até 2030. É o tipo de negociação que agrada todos os atletas da NBA porque entrega segurança à carreira. Mas, por mais que haja uma vontade de estar aberto ao mercado, Stein crava que o armador não está decidido a ir embora.

Continua após a publicidade

“É preciso ressaltar que ninguém está sugerindo que Trae queira ‘forçar’ uma saída de Atlanta. Até porque a equipe reforçou o seu elenco pensando nele como peça central. Trouxeram vários alas two-way e pivôs que espaçam mais a quadra, por exemplo. É preciso admitir que ele nunca atuou com um ala ou pivôs da capacidade ofensiva de Kristaps Porzingis”, apontou o jornalista.

Leia mais sobre Trae Young

San Antonio

É verdade que houve tempos em que a extensão de contrato de Trae Young pareceu ainda mais longe no Hawks. Afinal, vários rumores chegaram a apontar o astro como alvo do San Antonio Spurs. Esse interesse nunca se materializou em propostas, até onde se sabe. Stein, no entanto, conta que os representantes do jogador estiveram confiantes de que ele atuaria no Texas.

Continua após a publicidade

“Houve um momento em que os agentes de Trae o viam como a opção ideal para atuar ao lado de Victor Wembanyama. Era tão possível que, por exemplo, rumores davam conta dessa chance. Mas, desde então, muita coisa mudou. Ele era agenciado por Rich Paul naquele instante. Agora, ele saiu da Klutch e está com outra empresa”, contou o veterano repórter.

Para Stein, as especulações sobre Young no Spurs confirmam outro boato que circulava nos bastidores. Paul, certamente, monitorava de perto a intenção do Spurs de adquirir um armador de elite. “Rich estava determinado a colocar um dos seus armadores all-stars em San Antonio. Ou seja, era Trae, De’Aaron Fox ou Darius Garland com Wembanyama. Pois acabou sendo Fox”, completou.

Continua após a publicidade

Otimismo

O Hawks se reforçou desde o fim da última temporada e, com isso, criou uma renovada expectativa em torno da equipe. Há quem aposte que Atlanta pode ser um “azarão” ao título do Leste na próxima temporada. Será que é para tanto? Stein revela que essa empolgação não se limita aos reforços. Dentro da franquia, acima de tudo, há uma confiança na relação entre Young e o técnico Quin Snyder.

“A outra razão para otimismo em Atlanta sobre a próxima temporada é a relação entre Trae e o treinador. Eles possuem, em síntese, uma alta confiança mútua nos bastidores. Quin fez vários elogios ao comandado pela evolução como uma liderança vocal e maior esforço defensivo durante a temporada. Certamente, há uma sinergia especial entre os dois”, concluiu Stein.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA