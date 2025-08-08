Knicks pode negociar novo contrato com Karl-Anthony Towns

O contrato de Karl-Anthony Towns ainda está longe do fim com o New York Knicks. As partes, a princípio, têm um acordo até 2028. No entanto, por regras da liga, o pivô se tornou elegível a uma extensão de vínculo no começo da offseason. É uma negociação possível, mas bem improvável. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, franquia e atleta ainda nem conversaram sobre o tema.

“Não se ouve nada sobre um acerto para estender com Karl, por enquanto. E não creio que signifique alguma coisa sobre a forma como o veem, bem como o seu rendimento na temporada passada. O fato é que esse assunto não é urgente, pois o vínculo ainda tem três anos e mais de US$160 milhões em salários. Não existe motivo”, contou o veterano repórter.

Mas a falta de urgência não é a única razão para a negociação não entrar em pauta. O analista Bobby Marks, da ESPN, revelou que a extensão máxima projetada de Towns é de US$150 milhões por dois anos. Ou seja, ele garantiria – com muita folga – o maior salário anual da história da NBA. Windhorst crê que um compromisso desse porte não interessa ao Knicks no momento.

“Nova Iorque vai ter a opção de seguir com esse elenco ou buscar uma forma de fazer uma troca para mexer no time. Mas, com Karl, essa mecânica vai ser complicada. Já é um contrato caro demais, mesmo sem a extensão prévia. São mais de US$50 milhões por temporada. Então, acho que já vai ser um grande desafio se tentarem negociá-lo agora”, apontou o jornalista.

Prioridades

Parece claro que um novo contrato também não é o foco de Karl-Anthony Towns no Knicks. A equipe chegou às finais do Leste e tenta dar mais um passo à frente como candidato ao título. Por isso, tomou uma decisão discutível ao demitir Tom Thibodeau para contratar Mike Brown. O pivô de 29 anos está mais preocupado, então, com a relação com o novo comando do time.

“Eu acabei de ter um jantar de duas horas com Mike. Foi a primeira vez que pudemos conversar, de fato. Nós temos uma chance real de sermos campeões, mas isso só vai rolar se estivermos entrosados e unidos. Temos que estar comprometidos uns com os outros e, acima de tudo, com o objetivo. Além disso, queria entender como enxerga basquete e o seu método de trabalho”, contou o astro.

É claro que muitas coisas podem dar erradas em uma campanha. Mas, para Towns e o Knicks, a única questão inaceitável é dar um passo para trás agora. “Acho que provamos que podemos ser campeões na última temporada. Houve várias críticas e, mesmo assim, fizemos muito. Fomos longe. Gostamos muito do time que montamos e, por isso, a expectativa é alta”, concluiu.

Mais para frente

Antes dos rumores sobre Karl-Anthony Towns, o Knicks já tomou uma decisão um pouco contestada com o contrato de Mikal Bridges. A decisão de dar uma extensão prévia ao ala de quatro temporadas e US$150 milhões dividiu opiniões entre os torcedores. E, até por isso, um alongamento com o pivô não deve vir. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, isso não é um problema para o time em longo prazo.

“Eu acho que, se Karl estivesse focado em negociar uma extensão, a gente já teria mais sinais a esta altura. E, assim como disse, não creio que a ausência de discussão de um lado ou outro seja algo sério. Não reflete nada negativo, certamente, de nenhuma das partes. É bem mais provável, para mim, que esperem mais perto do fim do contrato para fazer um acordo”, concordou o analista.

