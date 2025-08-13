Austin Reaves faz exigência de salário ao Lakers

De acordo com Kurt Helin, da rede NBC Sports, Austin Reaves deseja receber um contrato do Los Angeles Lakers com salário de pelo menos US$30 milhões anuais. Ainda segundo o jornalista, o jogador quer um acordo semelhante ao de Tyler Herro no Miami Heat. O ala-armador do time da Flórida vai para seu terceiro ano de um vínculo de quatro temporadas por US$120 milhões.

“Reaves será um agente livre. Não há chance alguma de ele assumir sua opção de jogador de US$14,9 milhões, mesmo que pretenda ficar no Los Angeles Lakers. Segundo relatos, ele quer receber algo na faixa de US$30 milhões por ano, equivalente a Tyler Herro”, escreveu Helin.

No entanto, o jornalista alerta que, para o Lakers dar o salário que Austin Reaves deseja, ele terá que se provar em 2025/26. Sobretudo, ter bom desempenho nos playoffs ao lado de Luka Doncic e LeBron James.

“Se Reaves mostrar nesta temporada que pode ser um pontuador de alto nível ao lado de Luka Doncic e melhorar seu jogo nos playoffs, o Lakers pagará esse valor com prazer e ele deve ficar. Mas, se ele tiver dificuldades de novo nos playoffs, a franquia, que terá bastante espaço no teto salarial, pode questionar se essa é a melhor maneira de gastar seu dinheiro”, completou o insider da NBC Sports.

No Lakers há quatro anos, o ala-armador se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Em 2024/25, o camisa 15 alcançou seus melhores números na NBA. Isso porque teve médias de 20.2 pontos, 5.8 assistências e 4.5 rebotes. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três.

Por outro lado, comentário do jornalista se deve à queda de rendimento de Reaves na pós-temporada. Na série contra o Minnesota Timberwolves, ele teve médias de 16.2 pontos, 5.4 rebotes e 3.6 assistências em cinco jogos, enquanto acertou 31.9% dos arremessos de três pontos.

Titular na equipe do técnico JJ Redick, Austin Reaves tem contrato garantido com o Lakers até o final da próxima temporada, quando vai receber US$13,9 milhões em salários. Enquanto isso, ele possui uma player option de US$14,9 milhões para 2026/27.

Caso abra mão do último ano de vínculo, ele testaria o mercado e, assim, se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer time da liga. Dessa forma, o jogador deve recusar sua opção no último ano do atual vínculo a fim de buscar um salário maior.

Vale lembrar que, no fim de junho, Austin Reaves rejeitou uma extensão de contrato com o Lakers. De acordo com Dan Woike, do site The Athletic, a proposta da franquia consistiu no valor máximo que podia oferecer no momento: US$89,2 milhões por quatro anos. Ou seja, algo em torno de US$22 milhões anuais.

