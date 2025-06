Austin Reaves: “Quero jogar no Lakers até o fim da carreira”

Austin Reaves não vê sua carreira longe do Los Angeles Lakers. Na equipe há quatro anos, o ala-armador se consolidou de vez como um dos principais nomes do elenco na temporada passada. No entanto, a queda na primeira rodada dos playoffs o colocou nos rumores de troca da NBA. Ainda assim, se depender dele, o jogador não se enxerga em outro time.

“Quero jogar minha carreira inteira no Lakers“, disse Reaves. “Amo estar em Los Angeles. Amo os fãs, o clima, o golfe. E, claro, o Lakers é a melhor franquia da NBA”.

A fala de Austin Reaves acontece em um momento onde ele está sendo ligado a rumores de troca. A queda na primeira rodada dos playoffs evidenciou “buracos” no elenco de Los Angeles. Desse modo, sem grandes ativos acumulados no plantel, o ala-armador poderia servir como moeda de troca na offseason.

Continua após a publicidade

No mês passado, o jornalista Bill Simmons, do The Ringer, afirmou que o Lakers vai trocar Reaves. De acordo com ele, o ala-armador é o único ativo de Los Angeles que pode render um pivô titular. Assim, por ser uma necessidade imediata do elenco, o analista aponta que não há outra opção se não negociá-lo na offseason.

“Quando Reaves for trocado nesta offseason, e ele vai ser trocado, o que o Lakers vai receber por ele vai fazer parecer ainda pior o fato de que o Mavericks não o pegou na troca por Doncic”, disse Simmons em seu podcast.

Leia mais!

Austin Reaves, porém, garantiu que não liga para os rumores e ainda vê futuro em sua carreira no Lakers.

Continua após a publicidade

“Não dou atenção para as notícias. Mantenho a cabeça baixa e trabalho. Então, acho que esse é um dos motivos de eu estar onde estou”, seguiu Austin Reaves.

Por fim, o ala-armador comentou sobre os próximos passos do Lakers. Em fevereiro, o time conseguiu Luka Doncic em troca, enquanto garantiu a permanência de LeBron James por mais um ano. Portanto, Austin Reaves acredita que a equipe tem condições de brigar pelo título na próxima temporada.

Continua após a publicidade

“Acho que o céu é o limite para nós. Estamos indo na direção certa. Claro, com a adição do Luka (Doncic), você tem um jogador com nível de Hall da Fama numa idade tão jovem, em torno do qual se pode construir. E ainda temos o Bron, com sua inteligência em quadra, ainda correndo por aí aos 40 anos”, finalizou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA