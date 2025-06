DeMar DeRozan revela sucesso do Thunder na NBA

Depois do Oklahoma City Thunder empatar a série final da NBA, contra o Indiana Pacers, jogando fora de casa, DeMar DeRozan avaliou o time que briga pelo seu primeiro título na história. O jogador do Sacramento Kings destacou a força e a união do jovem elenco como um dos principais fatores para o sucesso da franquia ao longo da temporada 2024/25.

“O que é ótimo no Oklahoma City Thunder é a consistência e a conexão que eles têm. Dá pra ver. A cada jogo que ganham, o time inteiro apoia quem quer que seja entrevistado. Isso é muito importante. Então, sempre que vejo esse time no ataque, na defesa e como é conectado, é incrível. E tudo começa, não apenas dentro de quadra, mas fora dela”, disse o veterano no podcast de Dwyane Wade.

Portanto, DeMar DeRozan valorizou as famosas entrevistas do Thunder após os jogos da NBA. Isso porque, não apenas o jogador escolhido pelo repórter participa. Enquanto um responde perguntas, outros membros do elenco ficam juntos, mostrando união. Esse fato, então, foi valorizado pelo experiente atleta do Kings.

“Sabe aquela entrevista? Acho que as pessoas não percebem o quão importante ela é. Todo mundo fica lá atrás de quem está sendo entrevistado o ano inteiro. Todo mundo fica lá e eles vão embora juntos. Para mim, isso mostra muito sobre o que é esse time”, completou.

DeRozan já havia falado sobre a série decisiva da temporada. Na ocasião, ele tentou projetar o Jogo 3 e apostou em uma vitória do Thunder no primeiro jogo disputado em Indiana. Entretanto, ele errou o palpite, já que o Pacers abriu vantagem ao triunfar diante de sua torcida.

Mas Thunder igualou as finais da NBA com grande vitória por 111 a 104 na segunda partida em Indiana. Mais uma vez, o coletivo da equipe foi destaque com vários jogadores contribuindo. Os cestinhas foram Shai Gilgeous-Alexander, com 35 pontos e Jalen Williams, com 27. Por outro lado, Alex Caruso fez a melhor partida da temporada com 20 pontos e cinco roubos de bola.

Agora, os times voltam a se enfrentam em Oklahoma. O Jogo 5 da decisão acontece nesta segunda-feira (16), a partir de 21h30 (horário de Brasília). Então, quem vencer, ficará a um triunfo do título de 2024/25.

