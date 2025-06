Shai Gilgeous-Alexander decide e Thunder empata série com o Pacers

Shai Gilgeous-Alexander decidiu e o Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 111 a 104 nessa sexta-feira (13), e empatou a série final em 2 x 2. O MVP da temporada fez 35 pontos, sendo 15 no quarto período para buscar a virada a do Thunder no quarto período.

Com a vitória, o Thunder recupera o mando de quadra na decisão. A equipe perdeu o primeiro jogo em Oklahoma e precisava vencer em Indiana voltar a ter vantagem.

O jogo

Com apoio da torcida no Gainbridge Fieldhouse, o Pacers começou mandando no jogo. No seu estilo de movimentação de bola, o time de Indiana abriu oito de vantagem nos primeiros minutos e obrigou o Thunder a parar o jogo.

Durante a pausa, Mark Daigneault conseguiu acalmar os seus jogadores. Inspirado, Jalen Williams chamou a responsabilidade e anotou seis pontos consecutivos. Na sequência, Luguentz Dort fez do perímetro e deixou a partida empatada em 24 x 24. Então, foi a vez de Rick Carlisle parar o jogo.

A partida, então, ficou equilibrada. O Pacers voltou a abrir cinco de vantagem após uma enterrada de Pascal Siakam, mas Alex Caruso fez quatro pontos seguidos e diminuiu a diferença. Depois de dois lances livres de TJ McConnell, o ala Kenrich Williams fez os dois pontos finais do primeiro quarto, que terminou com o Pacers vencendo por 35 x 34.

Segundo quarto

O equilíbrio se manteve no segundo quarto, mas se o ataque ditou o ritmo nos primeiros 12 minutos, a defesa dos times apareceu forte no segundo período. Enquanto Shai Gilgeous-Alexander esquentava para o Thunder, McConnell tentava manter o Pacers na frente. Contudo, Williams recolocou Oklahoma na frente e Carlisle parou o jogo.

A pausa não surtiu muito efeito. O Thunder anotou mais cinco pontos consecutivos e abriu 51 x 45. Aaron Nesmith fez do perímetro e diminuiu. Na sequência, Gilgeous-Alexander e Siakam trocaram bandejas. O Pacers diminuiu a diferença para um ponto com enterrada de Obi Toppin, mas Williams voltou a colocar três de vantagem para o time visitante.

Após falta flagrante em Toppin, Siakam converteu da meia-distância para empatar a partida. Depois, Tyrese Haliburton colocou o Pacers na frente. Cason Wallace respondeu, mas o armador de Indiana deu números finais ao primeiro tempo com uma bandeja seguida de lance live. Assim, o placar ficou 60 x 57 para o Pacers.

A volta do intervalo viu dois momentos distintos. O Thunder começou bem e igualou o placar em 62 para cada lado. Contudo, o Pacers logo voltou a abrir com seis pontos consecutivos. Então, Shai Gilgeous-Alexander entrou de vez no jogo, marcando os próximos oito pontos do Thunder. Do outro lado, Siakam e Andrew Nembhard faziam do perímetro para Indiana.

Caruso pegou rebote após erro de Gilgeous-Alexander e deixou o placar em 74 x 72. Na sequência, Toppin converteu duas bolas seguidas do perímetro, voltando a abrir oito de vantagem para o Pacers. Isso fez com que Mark Daigneault pedisse tempo novamente.

O Thunder chegou a diminuir para seis com bola tripla de Caruso, mas o Pacers seguiu quente dos dois lados da quadra. Toppin bloqueou arremesso de Jalen Williams e, na sequência, cravou para deixar a diferença em dez pontos. No fim, o Pacers ainda errou três lances livres e o Thunder aproveitou com Williams, deixando o placar em 87 x 80.

Quarto período

Caruso fez os pontos iniciais do quarto período, começando uma reação do Thunder. O time acertou a defesa e permitiu apenas dois pontos do Pacers nos primeiros minutos. No ataque, Chet Holmgren chamou a responsabilidade e fez quatro pontos seguidos, diminuindo a diferença para três. Assim, fez Rick Carlisle pedir tempo.

O Thunder empatou o jogo, mas Haliburton fez outra bandeja para deixar o placar 91 x 89. Os donos da casa voltaram a abrir quatro pontos após lances livres de Myles Turner, mas Isaiah Hartenstein e Williams empataram novamente para Oklahoma.

As equipes trocaram cestas até Gilgeous-Alexander resolver decidir o duelo entre Thunder e Pacers. Do perímetro, o atual MVP deixou a diferença em apenas um ponto. Na sequência, na meia distância colocou o Thunder na frente. O Pacers sentiu e não acertou mais ofensivamente. Nos lances livres, Dort e Gilgeous-Alexander deixaram o placar em 107 x 103. Com 23 segundos para o fim, Mathurin errou lances livres importantes.

No fim, herói da partida anterior, Mathurin destruiu as chances do Pacers com duas faltas nos segundos finais e mais dois lances livres errados. Assim, o Thunder venceu por 111 x 104.

(2) Oklahoma City Thunder 111 x 104 Indiana Pacers (2)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 3 0 3 1 Jalen Williams 27 7 3 0 0 Alex Caruso 20 3 0 5 1 Chet Holmgren 14 15 1 1 1 Lu Dort 6 2 0 1 0

Três pontos: 3-17; Gilgeous-Alexander: 1-4

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 20 8 5 5 1 Tyrese Haliburton 18 2 7 2 0 Obi Toppin 17 7 1 1 1 Myles Turner 12 2 2 0 0 Andrew Nembhard 10 2 2 2 1

Três pontos: 11-36; Nembhard: 2-4

