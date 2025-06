LeBron James pode mudar contrato no Lakers; entenda

LeBron James tem uma opção de jogador no seu atual contrato com o Los Angeles Lakers que pode lhe render em torno de US$54 milhões. Esse é a opção mais provável para o veterano. No entanto, de acordo com Anthony Irwin, do site ClutchPoints, há chance do astro poder deixar de ativar essa clausula para poder beneficiar a franquia em 2025/26.

“O maior rumor é que ele vai ativar (a opção de jogador). Mas, no fundo, acho que existe uma possibilidade real de que ele desista e assine um novo contrato e converse com o Lakers para dar uma ajuda e a franquia ficar abaixo do primeiro teto salarial. Assim, daria mais flexibilidade em uma troca ou algo assim. Entretanto, estou falando de um corte bem pequeno, não do desconto de oito dígitos que algumas pessoas tinham cogitado para ele”, escreveu o jornalista.

Caso a projeção de Irwin aconteça, o novo contrato de LeBron James ajudaria o Lakers a reforçar seu elenco na offseason da NBA. Por outro lado, o craque não tem histórico de aceitar reduções salariais. Além disso, em sua 23ª temporada na liga, ele não se sente pressionado em mudar isso. Mas, o jornalista alerta aos benefícios que Los Angeles teria com isso.

“James, como qualquer outro jogador da NBA, aumenta suas chances de vitória aceitando ganhar menos. Para isso, seu time tem que aproveitar ao máximo a flexibilidade concedida. Portanto, se ganhar um título é a principal prioridade de LeBron, ele teria que considerar aceitar pelo menos um pouco menos do que o salário máximo. Quanto maior o desconto, maior a chance de dar força ao elenco para ser campeão”, completou.

Vale lembrar que o Lakers tem esperança que seu principal jogador ceda parta do salário. No fim de maio, Shams Charania, da ESPN, afirmou que LeBron deve acionar sua opção de jogador. Mas a direção buscaria uma conversa antes da decisão.

“Me falaram que ele deve optar por seguir no acordo”, disse Charania. “Ele tem uma opção em cerca de US$54 milhões. Com uma grande opção, o plano seria esse. No entanto, a direção quer conversar com ele em busca do que o time pode fazer. Seja como for, mesmo que LeBron jogue por mais uma ou algumas temporadas, ele quer estar em um time competitivo”, disse o insider.

O problema disso é que James, ao não dar um “desconto” ao Los Angeles Lakers, limita o time em opções. Como resultado, o time só consegue reforços via trocas. Mas mais do que isso, deixa a folha salarial da equipe “engessada”. Como já está acima do teto, dificilmente terá a chance de adquirir um grande nome no mercado. A não ser, claro, usando as poucas exceções que terá direito.

