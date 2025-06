LeBron James se recusou a viajar com Draymond Green

LeBron James e Draymond Green são amigos de longa data na NBA. No entanto, houve um tempo em que a amizade dava lugar a um ódio entre os dois astros da liga. Em especial, durante a rivalidade histórica entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, que se enfrentaram em quatro finais seguidas.

O ápice da rivalidade entre Green e LeBron aconteceu no quarto jogo das finais de 2016. Durante a vitória do Warriors, o ex-Cavaliers passou por cima do adversário, que estava caído no chão. O gesto foi considerado desrespeitoso pelo camisa 23 de Golden State, que tentou acertar o rival na região da virilha, o que gerou uma confusão em quadra.

No fim, o Cavs virou a série e conquistou o título sobre o Warriors. Porém, LeBron manteve rancor de Green nos meses seguintes. De acordo com o ídolo de Golden State, James teria se negado a viajar no mesmo avião que ele durante uma viagem de férias da NBA. Assim, ele conseguiu um outro voo para evitar a companhia do rival.

Publicidade

“Não sei se faltava espaço no avião ou não. No entanto, acho que LeBron disse: ‘Eu não vou voar nesse avião'”, relembrou Green. “Então, ele arrumou um outro avião diferente. Além disso, tínhamos duas casas no Four Seasons, uma ao lado da outra. Porém, a gente ia dividir uma casa apenas, mas o Maverick Carter, que organizou outras férias, conseguiu outro local. Acho que porque LeBron disse: ‘Eu não vou ficar na mesma casa que ele'”.

Leia mais!

A rivalidade entre Draymond Green e LeBron James ganhou mais capítulos nos anos seguintes. Após as finais de 2016, por exemplo, Warriors e Cavaliers se enfrentaram nas decisões de 2017 e 2018. Em ambas, o time de San Francisco saiu com o triunfo, mas as brigas entre os rivais seguiram frequentes.

Publicidade

Green, desse modo, revelou que odiava LeBron naquela época.

“Eu odiava o LeBron”, disse Green. “A gente não tinha nenhum tipo de relação. Eu era próximo do Mav (Maverick Carter) e do Rich (Rich Paul), com quem tinha bastante contato. Então, só por estar perto do Rich e do Mav, eu e o Bron acabávamos convivendo mais. E aí começamos a construir uma relação, porque eu percebi: ‘Caramba, esse cara é igual a mim'”.

Publicidade

Por fim, após essa troca de ódio, LeBron e Green viraram grandes amigos. O ídolo do Warriors, por exemplo, chegou a convidar o ex-algoz para seu casamento.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA