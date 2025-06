Pacers atualiza situação de Jarace Walker nas finais

De acordo com o técnico do Indiana Pacers, Rick Carlisle, Jarace Walker pode não disputar as finais da NBA. O ala-pivô não atuou em nenhuma partida da decisão até agora por conta de uma torsão no tornozelo direito. A lesão aconteceu no Jogo 6 das finais da Conferência Leste contra o New York Knicks.

“Ele está melhor, não usa mais muletas, mas ainda anda mancando um pouco. Então, é muito improvável que ele possa jogar nesta série. Mas ele está melhor. Seria ótimo se ele estivesse disponível, porque acho que ele nos ajudaria muito”, disse o técnico, segundo Tony East, do site ClutchPoints.

O lance que o lesionou ocorreu no início do quarto período do último duelo contra o Knicks. O jogador de 21 anos tentava conter uma infiltração de Karl-Anthony Towns. Ao contestar o arremesso, Walker se machucou na queda. Assim, ele foi para o vestiário e não voltou à partida.

Continua após a publicidade

A princípio, a expectativa é que Jarace Walker pudesse retornar ao Pacers na terceira partida das finais. Isso porque o treinador já havia divulgado sobre a lesão do jogador. Então, na ocasião, ele seria desfalque certo para os Jogos 1 e 2. Agora, com a atualização, ele só deve retornar na próxima temporada.

Leia mais!

Na atual campanha, Walker ganhou mais espaço. Ele participou de 75 jogos do Indiana Pacers, sendo cinco como titular. Parte presente da rotação, ele obteve médias de 6.1 pontos e 3.1 rebotes em quase 16 minutos em quadra por noite. Nos playoffs, sem tempo de quadra caiu para quase dez minutos, bem como sua pontuação que foi de três pontos por partida em 12 confrontos disputados.

Continua após a publicidade

Oitava escolha do Draft de 2023, Jarace Walker originalmente foi selecionado pelo Washington Wizards. No entanto, o time da capital dos EUA enviou o atleta para a Pacers a fim de adquirir Bilal Coulibaly, sétima escolha do mesmo recrutamento. Na negociação, a franquia de Indiana ainda recebeu duas futuras escolhas de segunda rodada.

Com a ausência de Walker nos primeiros jogos das finais da NBA, Obi Toppin ganhou mais espaço e vem bem. Afinal, ele teve boas atuações até agora na decisão de 2024/25. Ao todo, tem 11.2 pontos de média nos quatro jogos da série.

Continua após a publicidade

Agora, Pacers e Oklahoma City Thunder voltam a se enfrentar no Paycom Center. O Jogo 5 da decisão acontece nesta segunda-feira (16), a partir de 21h30 (horário de Brasília). Então, quem vencer, ficará a um triunfo do título de 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA