“Ainda tenho confiança no Pacers”, garante Tyrese Haliburton após derrota

Tyrese Haliburton e o Indiana Pacers sofreram a derrota mais dolorosa da temporada, certamente, nessa sexta-feira. A equipe teve a chance de ficar a uma vitória do título, mas perdeu para o Oklahoma City Thunder em casa. A série está empatada depois de quatro jogos, então é impossível não ver a partida como uma chance desperdiçada. O astro, no entanto, não desanima com o campeão do Leste.

“Essa foi uma derrota frustrante, mas ainda tenho confiança em nosso grupo. Temos que estar prontos para voltar a Oklahoma City e lutar por 48 minutos. Você precisar dar uma resposta sob pressão, como estamos agora. Será um desafio enorme, mas esse grupo já mostrou muita resiliência o ano inteiro. Eu iria para uma guerra com esses jogadores”, garantiu o jovem astro, após o revés por 111 a 104.

O resultado negativo, a princípio, dá uma guinada nas perspectivas de título do Pacers. O time iniciou quarta partida com a vantagem de mando de quadra na série. Ou seja, precisava só vencer os jogos como mandante no resto da série para ser campeão. No entanto, agora, terá que ganhar dois dos três jogos restantes nas finais para bater o Thunder. Isso inclui uma vitória em Oklahoma City.

Continua após a publicidade

“Nós temos que estar prontos para competir como nunca na próxima partida, pois será um ambiente hostil. E, no fim das contas, vamos ter que vencer mais um jogo lá para sermos campeões. Temos alguns dias para sentir, ver os vídeos e avaliar os pontos em que podemos melhorar. Não vai ser fácil, mas, para ser sincero, estou empolgado com esse desafio”, cravou Haliburton.

Leia mais sobre Tyrese Haliburton

Fazer história

O sentimento de chance perdida em Indiana é compreensível. Afinal, com pouco mais de três minutos para o fim da partida, o time da casa liderava por 103 a 99. A partir desse momento, foram oito posses de bola em que só anotou um ponto. Uma ducha de água fria. Mas o técnico do Pacers, Rick Carlisle, preferiu tomar a mesma rota de confiança de Tyrese Haliburton depois da derrota.

Continua após a publicidade

“Essa série é longa e árdua, mas é a nossa maior oportunidade de fazer história. É difícil demais, mas tem que ser difícil mesmo. Então, chegou o momento de mergulharmos de cabeça, traçarmos uma estratégia e voltarmos mais fortes na segunda-feira. É claro que foi uma grande decepção para todos hoje. No entanto, ainda temos três jogos pela frente”, ressaltou o veterano treinador.

Durante a temporada inteira, o Pacers e todos os outros times lidaram com as oscilações de uma competição de 82 jogos. Carlisle crê que essa vivência, acima de tudo, é o que as finais colocam a prova nesse momento. “Esse é o tipo de desafio que vai nos levar aos mais extremos altos e baixos. Hoje, sem dúvidas, estamos por baixo. Mas nós vamos nos recuperar. Podem acreditar”, cravou.

Continua após a publicidade

Reviravolta

Uma prova dos altos e baixos que uma série reserva esteve, dessa vez, do outro lado. O astro Shai Gilgeous-Alexander fazia uma atuação bem apagada para os seus padrões até o último quarto. Então, foi a vez do MVP da temporada decidir. Ele marcou 15 dos seus 35 pontos no período e, assim, comandou a reação do Thunder. Uma reação que, aliás, pode ter salvado a temporada da equipe.

“A gente, certamente, fez o nosso trabalho. Fomos pestes em cima dele e jogamos duro do primeiro ao último minuto. Tentamos usar jogadores diferentes a cada posse e, com isso, fazer as suas ações serem as mais difíceis possíveis. Mas, no fim das contas, você não pode esquecer quem está do outro lado. Shai é ‘só’ o MVP dessa liga”, reconheceu o defensor Andrew Nembhard.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA