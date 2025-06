Técnico do Pacers defende Scott Foster de críticas

O árbitro Scott Foster não é dos mais queridos na NBA, mas Rick Carlisle, técnico do Indiana Pacers, tem opinião diferente sobre ele. De acordo com Carlisle, as críticas são ruins e infundadas. Mas mais do que isso, o treinador vê Foster como um dos melhores da liga.

“É horrível ver as coisas que vi sobre a arbitragem, especialmente sobre Scott Foster”, disse Carlisle, antes do treino deste domingo. “Ele é um grande árbitro e tem feito um ótimo trabalho durante os playoffs da NBA”.

Segundo o técnico, o grande problema foi por conta das faltas durante o jogo. Mas a fama de Foster em estender séries persiste. Afinal, alguns números mostram que o árbitro esteve em vitórias de times que estavam atrás no placar. Na noite de sexta-feira (13), o Oklahoma City Thunder entrou em quadra perdendo por 2 a 1.

Continua após a publicidade

Indiana liderava até os últimos minutos do quarto período, quando levou a virada do Thunder com 15 pontos de Shai Gilgeous-Alexander. Para Carlisle, Foster não teve nada a ver com isso.

“Nós já tivemos ele como árbitro várias vezes”, disse o treinador de Indiana. “E essa ideia ridícula de ficar pegando no pé dele é injusta e estúpida”.

Leia mais

Ao contrário de todas as críticas ao longo dos anos, o técnico do Pacers vê Scott Foster como isento no quarto jogo da série final da NBA. Mark Daigneault, treinador do Thunder, concorda com Carlisle sobre o nível do embate de sexta-feira.

Continua após a publicidade

“Eu achei que foi uma boa arbitragem”, disse Daigneault. Teve um monte de falta e, por isso, lances livres. Os dois times bateram muitos lances livres, mas isso só aconteceu porque foi um jogo muito mais físico. Então, foi assim que aconteceu o jogo”.

Os times somaram 71 lances livres ao longo do jogo, sendo 38 do Thunder e 33 do Pacers.

No entanto, segundo a ESPN indicou, houve um erro por parte da arbitragem quando Shai Gilgeous-Alexander fez falta de ataque em Aaron Nesmith. Foi marcada invertida, apesar de ficar claro o empurrão do atual MVP no ala do Pacers. Na sequência, o Thunder virou em 104 a 103.

Continua após a publicidade

O quinto jogo das finais da NBA acontece nesta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília). A série está em 2 a 2.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA