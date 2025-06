NBA: Shai Gilgeous-Alexander revela segredo para vencer Pacers

Shai Gilgeous-Alexander foi o nome da vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Indiana Pacers no Jogo 4 das finais da NBA. O atual MVP marcou 35 pontos e liderou uma virada para garantir o triunfo por 111 a 104, fora de casa, na noite de sexta-feira (13). Desse modo, o time do Oeste empatou a série decisiva em 2 a 2.

O triunfo sobre o Pacers nas finais da NBA não foi fácil. Embora o astro tenha tido grande atuação, o Thunder chegou a ficar dez pontos atrás no terceiro quarto. Assim, parecia que Indiana levaria mais um jogo e se aproximaria do título. No entanto, segundo Gilgeous-Alexander, a defesa de Oklahoma City entrou em ação e foi o segredo para a virada.

“Enfim, conseguimos emendar algumas defesas seguidas no último quarto”, disse Shai após a vitória sobre o Pacers. “Fizemos paradas, não precisávamos pegar a bola dentro da cesta. E a pressão deles diminuiu por conta disso. Então, conseguimos sair e jogar o nosso jogo. Sempre começa com a defesa para nós. No entanto, ainda precisamos encontrar uma forma de fazer isso por 48 minutos”.

A fórmula revelada por Shai foi de fato a responsável pela vitória sobre o Pacers. Nos três primeiros quartos, por exemplo, Indiana havia marcado 87 pontos. Porém, nos 12 minutos finais, foram apenas 17 pontos do time da casa. Além disso, a equipe foi limitada a cinco de 18 nos arremessos no período decisivo.

A eficiência defensiva do Thunder ajudou também o ataque. Durante o quarto ruim do Pacers nas finais da NBA, Oklahoma City e Shai Gilgeous-Alexander marcaram 31 pontos, sendo 15 do armador. Assim, não demorou para os visitantes tomarem a liderança e garantirem uma importante vitória na série.

O triunfo do Thunder sobre o Pacers equilibrou mais uma vez as finais da NBA. Desse modo, a decisão retorna para o Paycom Center empatada em 2 a 2. O favoritismo, da mesma forma, volta a ser do time do Oeste. Gilgeous-Alexander, porém, acredita que ainda não é o momento de relaxar contra Indiana.

“É uma guerra toda vez que a gente pisa em quadra”, disse Shai Gilgeous-Alexander. “Nos dois lados da quadra, o Pacers nos faz trabalhar. O problema é que a gente também gosta de fazer isso. Então, quem conseguir impor melhor a vontade nessa série, vai sair com a vitória. Portanto, esse é o nosso objetivo”.

