Grizzlies mira troca por jogador destaque do Blazers

De acordo com Chris Dodson, do site ClutchPoints, o Memphis Grizzlies estuda uma troca por Deni Avdija, jogador do Portland Trail Blazers. Ainda segundo a publicação, a diretoria já está avaliando um possível acordo até o Draft da NBA, marcado para os dias 25 e 26 de junho. O objetivo do time do Tennessee, assim, é adicionar mais um titular à equipe.

“Os resultados recentes nos playoffs da NBA sugerem que o Grizzlies não precisa de mais um astro para competir tendo Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. Então, precisaria de peça final certa para maximizar seu potencial. Parece que o GM Zach Kleiman vê benefícios em Deni Avdija com a abordagem do novo técnico Tuomas Iisalo”, disse o jornalista.

“Fontes disseram que o Grizzlies está fazendo a devida diligência sobre Avdija conforme o Draft da NBA se aproxima”, completou.

No entanto, há um problema alertado por Dodson. O israelense teve apenas uma temporada como jogador do Blazers e já virou alvo de troca do Memphis Grizzlies. Portland, aliás, o valoriza como um jovem de 24 anos em um elenco que passa por evolução. Fontes próximas às negociações revelaram que a diretoria já estuda um pacote atrativo.

Uma proposta discutida inclui Brandon Clarke, GG Jackson, uma escolha protegida de primeira rodada de Draft em 2026, uma troca de picks em 2028 e diversas escolhas de segunda rodada. A diretoria entende que o custo é alto, mas considera Avdija o alvo mais realista e financeiramente viável neste mercado.

Então, o jornalista indica um cenário de troca. Portanto, o Grizzlies teria que envolver escolhas de Draft. Enquanto isso, incluir jovens como GG Jackson, Zach Edey ou Jaylen Wells. Outra opção seria o Portland Trail Blazers receber Brandon Clarke, GG Jackson, duas escolhas de primeira rodada (2026 2028) e escolhas de segunda rodada (2025 e 2027).

Avdija vai para seu quinto ano na NBA. Nas três primeiras campanhas, defendeu o Washington Wizards. Na última na capital americana, ele conseguiu bons números e chamou atenção do Blazers. Como resultado, em seu primeiro ano no Oregon, teve as melhores médias da carreira. Isso porque somou 16.9 pontos, 7.3 rebotes, 3.9 assistências e um roubo de bola por jogo. Fora 72 partidas disputadas, sendo 54 como titular.

Por fim, o ala tem mais três anos de contrato com Portland. Para 2025/26, seu salário projetado é de US$14.3 milhões.

