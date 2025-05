NBA: Grizzlies tem interesse em destaque da EuroLiga

O Memphis Grizzlies monitora um destaque da EuroLiga como reforço na NBA: o armador TJ Shorts. A informação é do jornalista Aris Barkas, do portal EuroHoops. O jogador do Paris Basketball foi um dos melhores jogadores da Europa em 2025 e deve ganhar uma chance nos EUA.

Sondado pelo Grizzlies, Shorts foi um dos candidatos ao MVP da EuroLiga. Em seu primeiro ano na competição, o armador teve médias de 19 pontos e 7.3 assistências, sendo líder do torneio no quesito. Além disso, ficou em segundo no ranking de eficiência, com 22.8.

Além do destaque individual, Shorts liderou o Paris Basketball à oitava melhor posição da EuroLiga. Desse modo, o time estreou nos playoffs do torneio europeu. Porém, caiu para o Fenerbahce Beko Istanbul nas quartas-de-final.

A eliminação do torneio continental representou a última partida de Shorts por Paris. Isso porque, ele está em fim de contrato com a equipe. Desse modo, o Grizzlies monitora o destaque da EuroLiga, que deve ter sua primeira chance na NBA.

“O Grizzlies é comandado por Tuomas Ilsalo, técnico com quem Shorts conquistou a BCL pelo Bonn, da Alemanha, e a EuroCup pelo Paris. A equipe está disposta a oferecer um contrato garantido. No entanto, é improvável que ele receba mais do que o salário mínimo da NBA”, informou Barkas.

O baixo salário da NBA, no entanto, pode deixar Shorts na EuroLiga. Isso porque, ele também é monitorado por equipes da Europa e deve receber ofertas de múltiplos anos. Assim, se o acordo foi mais vantajoso do que o salário mínimo da liga nos EUA, Barkas não descarta que ele siga no continente.

Antes de ser destaque na EuroLiga, Shorts tentou chegar à NBA pelo Draft em 2019. Após passar pela UC Davis, onde foi eleito Jogador do Ano da Big West Conference em 2018, ele não foi escolhido por nenhuma equipe. Na época, os olheiros argumentaram que o armador era baixo para os padrões da liga (1,75 metro).

Sem chances na NBA, o armador foi para a Europa em 2019. Assim, passou por times da Letônia, Alemanha e França. No país alemão, ele liderou o Bonn ao título da Basketball Champions League. No ano seguinte, foi para Paris, onde venceu a EuroCup. Assim, o destaque do time parisiense chegou a EuroLiga.

