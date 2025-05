Fora dos playoffs, Blazers vai iniciar processo de venda na NBA

Fim de uma era em Oregon. Fora dos playoffs desde 2021, o Portland Trail Blazers vai iniciar o processo de venda da franquia na NBA. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13) pelo grupo responsável pelo espólio de Paul Allen, ex-proprietário da equipe, que morreu em 2018.

O valor arrecadado com a venda será destinado a ações filantrópicas, conforme previsto no testamento do bilionário. Desde a morte do empresário, a irmã Jody Allen vinha administrando o Blazers por meio da Paul Allen Trust. A decisão de colocar o time à venda atende a uma orientação expressa do próprio Allen: vender a franquia “em algum momento”.

O Seattle Seahawks, da NFL, e a participação de 25% no Seattle Sounders, da MLS, também pertencem ao espólio. No entanto, não farão parte da negociação.

Publicidade

A venda acontece em meio a um novo momento financeiro da NBA. Isso porque a liga fechou acordos bilionários de direitos de transmissão com ESPN, NBC e Amazon. Além disso,viu o Boston Celtics ser vendido por US$6,1 bilhões, um recorde histórico nos esportes dos EUA.

Desse modo, o grupo avaliou que é o momento certo de acertar a venda do Blazers. A Sportico, aliás, avaliou o time de Portland em US$ 3,6 bilhões. Assim, houve uma valorização em relação a quando Paul Allen comprou o time, em 1988, por apenas US$ 70 milhões.

Publicidade

Leia mais!

Nos últimos anos, o Blazers já vinha indicando a possível venda. Em 2024, por exemplo, a franquia vendeu o Moda Center para a cidade de Portland por 1 dólar. Além disso, o terreno do ginásio foi cedido por US$ 7 milhões. Em seguida, as partes acertaram um acordo público-privado para reformar o local, ainda com a renovação do contrato de locação até 2030.

Fundador da Nike e nativo de Portland, o bilionário Phil Knight aparece como um possível comprador. Em 2022, ele chegou a fazer uma oferta, junto de Alan Smolinisky, coproprietário minoritário do Los Angeles Dodgers. No entanto, a proposta não foi aceita pela diretoria do Blazers, que não buscava a venda naquele momento.

Publicidade

A notícia de venda do Blazers vem em um momento de transição para a equipe, que busca retornar aos playoffs da NBA. Depois de trocar Damian Lillard, em 2023, e iniciar uma reconstrução, o time teve sua melhor campanha em quatro anos (36-46), mas novamente ficou fora da pós-temporada.

Após a campanha, o técnico Chauncey Billups e o gerente-geral Joe Cronin tiveram seus contratos renovados pelo Blazers na NBA. Além disso, o time conta com um elenco jovem e promissor. Os destaques incluem Deni Avdija, Scoot Henderson, Anfernee Simons, Toumani Camara, Shaedon Sharpe e Donovan Clingan.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA