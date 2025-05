Briga entre Russell Westbrook e Aaron Gordon expõe vestiário

A série de playoffs entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder está empatada. No entanto, o duelo tem gerado tensão no elenco do time do Colorado. Após o segundo jogo, por exemplo, Aaron Gordon e Russell Westbrook tiveram uma briga nos vestiários do Paycom Center.

De acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, a briga aconteceu na coletiva pós-jogo do técnico David Adelman. Gordon teria confrontado Westbrook após a partida. O motivo, porém, ainda não foi revelado.

“Minutos após a derrota no segundo jogo da série, Adelman teve um problema. Enquanto ele falava na entrevista, houve uma briga feia entre Westbrook e Gordon no vestiário, de acordo com fontes. O ala-pivô teria confrontado o armador sobre sua atitude”, explicou Shelburne.

Embora Gordon e Westbrook tenham ficado em silêncio sobre a briga, um jogador do Nuggets deu detalhes à ESPN.

“Russell Westbrook é tão imaturo”, disse o jogador não revelado.

A briga entre Aaron Gordon e Russell Westbrook expôs o vestiário do Nuggets. No entanto, um outro jogador do time de Denver minimizou o confronto. Também à ESPN, o atleta contou que a situação faz parte do ambiente sincero construído pela equipe.

“O melhor desse time é que não temos medo de conversar com sinceridade e cobrar uns aos outros”, contou o jogador.

Após a situação entre Gordon e Westbrook, o Nuggets voltou a ganhar na série. A vitória aconteceu no terceiro jogo contra o Thunder, na Ball Arena, por 113 a 104. O ala-pivô teve 22 pontos e foi muito decisivo para o triunfo, sendo que acertou uma cesta de três que forçou a prorrogação. O armador, por sua vez, marcou oito pontos.

Nos playoffs, Westbrook tem médias de 13.4 pontos, 3.6 rebotes e 2.9 assistências, enquanto Gordon está com 18.3 pontos, 7.5 rebotes e 2.5 assistências.

A série entre Nuggets e Thunder, por fim, está empatada em 2 a 2. As equipes voltam a se enfrentar pelos playoffs. Os times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (13), às 22h30 (horário de Brasília), no Paycon Center. Portanto, quem vencer, fica a um jogo da vaga nas finais do Oeste.

