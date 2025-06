NBA: Zach Edey desfalca Grizzlies por tempo indeterminado

O Memphis Grizzlies terá o desfalque de Zach Edey no começo da próxima temporada da NBA. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o novato torceu o tornozelo esquerdo, durante um treino nesta offseason. Além disso, o atleta de 23 anos vai passar por uma cirurgia no local. Desse modo, a equipe de Memphis terá de achar um novo pivô para o início da campanha de 2025/26.

“Os exames de imagem revelaram uma frouxidão ligamentar excessiva. Isso exigirá que Edey passe por uma cirurgia para corrigir a frouxidão e reestabilizar seu tornozelo”, informou a franquia, em um breve comunicado enviado à imprensa.

Nona escolha do recrutamento de 2024, Edey fez uma boa temporada de estreia na NBA. Assim, em 66 jogos, 55 deles como titular, obteve médias de 9,2 pontos, 8,3 rebotes e 1,3 toco. Além disso converteu 58% dos arremessos de quadra, em cerca de 21 minutos por partida. O pivô, aliás, liderou os calouros em rebotes e no aproveitamento dos arremessos.

Desse modo, Zach Edey foi um dos dois jogadores do Grizzlies a ser eleito para o time ideal de novatos da NBA. Afinal, o ala-armador Jaylen Wells também foi agraciado. Isso comprova o êxito da franquia no último Draft.

“Após consultar o Grizzlies e diversos especialistas, decidimos que esta é a melhor abordagem para Zach a longo prazo, pois o levará de volta a 100%, sem limitações. Ele se recuperará totalmente e voltará melhor do que nunca”, afirmou Mark Bartelstein, agente do atleta.

Para a próxima temporada, o Grizzlies conta com apenas outro pivô sob contrato: Jay Huff. Além disso, o técnico Tuomas Iisalo poderá escalar Jaren Jackson Jr. na posição 5. Outra opção seria trazer um jogador da posição nesta offseason. No recrutamento deste ano, a franquia terá apenas duas escolhas de segunda rodada (48 e 56).

O detalhe é que a torção no tornozelo esquerdo não é uma novidade na carreira do canadense. Afinal, o pivô sofreu uma lesão no mesmo local em novembro do ano passado, durante um duelo contra o Denver Nuggets. Por conta desse problema, ele desfalcou o time de Memphis em 12 jogos. Ao final da temporada da NBA, Zach Edey classificou seu ano de estreia pelo Grizzlies como irregular, justamente por conta dessa lesão.

“Há muita coisa boa para tirar disso tudo, muitas coisas em que posso trabalhar. Acho que comecei a decolar quando entrei no ritmo e não precisei me preocupar com uma pequena torção no tornozelo ou algo assim me atrapalhando. Isso é uma coisa que realmente vou me lembrar”, afirmou o camisa 14 do Grizzlies, que vai receber US$6 milhões em salários na próxima campanha.

Por fim, vale lembrar que Edey lidou com lesões nos dois tornozelos durante a Summer League de 2024. Na época, as contusões o limitaram a somente duas partidas com o Grizzlies. Portanto, é natural que a equipe médica da equipe adote cautela para o retorno do pivô às quadras.

