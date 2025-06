NBA: Magic mira troca por Kevin Durant

O Orlando Magic é mais um time que monitora uma troca por Kevin Durant. De acordo com Kevin O’Connor, do portal Yahoo! Sports, o time da Flórida considera buscar o camisa 35 para melhorar o ataque na NBA. O astro tem sido ligado a rumores desde o fim da temporada e deve sair do Phoenix Suns durante a offseason.

Segundo O’Connor, o Magic não precisaria pagar caro por Durant. A sugestão do jornalista, assim, é de que Orlando envie Jonathan Isaac, Cole Anthony e duas escolhas de primeira rodada. O pacote é inferior ao que o Suns deve buscar pelo craque. No entanto, com a provável presença de Giannis Antetokounmpo e a idade avançada do camisa 35, é provável que o preço caia.

“Para Orlando, isso é óbvio. É um dos piores times da NBA em aproveitamento de três pontos. Kevin Durant poderia melhorar isso de forma imediata e significativa”, disse O’Connor.

Continua após a publicidade

O Magic de fato precisa melhorar o perímetro em 2025/26. Na temporada passada, o time teve o pior número de cestas de três na NBA (11,2). A média, assim, impactou de forma negativa o ataque, que teve o terceiro pior número de pontos por jogo (105,4), apesar de contar com a dupla Franz Wagner e Paolo Banchero.

Leia mais!

A troca por Kevin Durant, desse modo, poderia impulsionar o ataque. do Magic. Em 2024/25, por exemplo, o craque teve médias de 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências. Além disso, acertou 43% das tentativas dos três pontos. Portanto, mesmo aos 36 anos, ele provou que ainda é uma arma ofensiva de elite.

Continua após a publicidade

O Magic, no entanto, deve ter concorrência por Durant. Os rumores apontam que o San Antonio Spurs pode apostar em uma troca pelo astro do Suns na offseason. Outros times que monitoram o negócio pelo camisa 35 são Houston Rockets e Dallas Mavericks. Por fim, New York Knicks, Miami Heat e Minnesota Timberwolves também teriam interesse no veterano.

Ainda assim, a maior parte desses times aguarda uma definição de Antetokounmpo. Com o astro do Bucks ligado a rumores de troca, as franquias devem priorizar uma proposta por ele. Assim, Kevin Durant ficaria em segundo plano.

Portanto, o Magic poderia aproveitar essa indefinição para tentar antecipar um negócio com o Suns. Em 2025/26, o veterano estará na temporada final de seu contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA