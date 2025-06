Boletim de rumores do Draft da NBA (16/06/2025)

Bem-vindo à edição de 16 de junho do boletim de rumores do Draft da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações para o recrutamento deste ano.

Egor Demin perde espaço como possível escolha de loteria

Um dos nomes mais divisivos do draft desse ano, certamente, é Egor Demin. Isso pode ter diferentes efeitos, pois significa ter detratores e “apaixonados” nos bastidores. Mas, no caso de um prospecto bem projetado, a tendência é que o impacto seja muito mais negativo. Segundo Rafael Barlowe, do site NBA Big Board, o jovem russo é um grande candidato a ficar fora do TOP 14.

“Muita gente acha que Egor é um jogador bem posicionado nos mocks que não vai ser escolhido na loteria. É o melhor passador da turma, mas, talvez, precise ser um pouco mais agressivo. E, se você olhar para os ótimos passadores da liga, eles ‘destravaram’ seus jogos quando se tornaram mais agressivos para pontuar”, explicou o analista.

Em alta, ala grego desiste do draft e deve jogar na NCAA

O fim de semana marcou o fim do prazo para que atletas internacionais retirassem as inscrições no draft. Vários prospectos, então, anunciaram a saída do processo. Entre tantos anúncios, um nome chamou a atenção: o ala Neoklis Avdalas. De acordo com Jonathan Givony, da ESPN, o grego deve atuar na NCAA na próxima temporada.

Especulava-se que o jogador de 19 anos tinha chances de ser uma escolha de fim de primeira rodada já nesse ano. No entanto, ele pode consolidar esse status com uma temporada sólida em um time universitário de ponta. Givony apurou que, a princípio, Avdalas já realizou visitas em Virginia Tech, Kansas State e Baylor.

Kings garante a agentes que vai adquirir seleção TOP 30

Todos sabem que, por enquanto, o Sacramento Kings não tem nenhuma escolha de primeira rodada no draft deste ano. Mas podem colocar ênfase no “por enquanto”. A franquia, afinal, sinaliza nos bastidores ter certeza de que vai selecionar no TOP 30. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o time vem informando agentes de que vai estar nessa faixa do recrutamento.

O jornalista apurou que essa escolha deve estar no início do último terço da rodada. Ou seja, entre as posições 21 e 25. Essa informação fica mais interessante porque sabe-se que o novo gerente-geral do Kings, Scott Perry, tem uma conhecida ótima relação com agentes da liga. Não se sabe quem seriam os possíveis alvos do time no TOP 30.

Bucks sinaliza perfil desejado com treinos antes do draft

Assim como o Kings, o Milwaukee Bucks não tem uma escolha de primeira rodada no draft. E, da mesma forma, opera nos bastidores como quem vai selecionar no TOP 30. Alguns dos jogadores com quem teve treinos mostra isso. De acordo com Gery Woelfel, do site Woelfel’s Press Box, a equipe esteve com Carter Bryant e Nique Clifford.

Assim, para muitos analistas, já se desenha um perfil desejado pela franquia na escolha. São jogadores que atuam nas alas e projetam ser os chamados “3D”: defensores e arremessadores de três pontos, em síntese. Bryant é uma provável seleção de loteria (TOP 14), enquanto Clifford é uma possível escolha TOP 20.

Interessados em Jeremiah Fears estudam troca para cima

Jeremiah Fears vai ser selecionado na loteria do draft deste ano. Mas, a partir daí, a posição exata é um grande ponto de interrogação. Há quem aposte que ele pode estar no TOP 5, enquanto outros o veem sair após a 10a escolha. Então, por via das dúvidas, os interessados se preparam para a pior situação. Segundo Rafael Barlowe, do site NBA Big Board, os times estudam troca para cima para selecionar o prospecto.

“Eu ouvi que algumas equipes gostam demais de Jeremiah. Há uma percepção, por isso, que precisam subir da sua posição atual. Brooklyn, por exemplo, é uma equipe que sei ter algum interesse”, contou o analista. O jornalista Grant Afseth, ao mesmo tempo, já noticia que o Nets estuda uma negociação para subir da oitava posição usando as suas outras três seleções de primeira rodada.

