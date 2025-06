Egor Demin – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o armador Egor Demin. Destaque da Universidade BYU, o russo é projetado como uma possível escolha de loteria do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Egor Demin

Idade: 19 anos

País: Rússia

Universidade: BYU (freshman)

Posição: armador/ala-armador

Altura: 6’9.5’’ (2,07m)

Envergadura: 6’10.25’’ (2,09m)

Peso: 90,3 kg

Médias na última temporada: 10,6 pontos, 3,9 rebotes, 5,5 assistências, 1,2 roubo de bola, 0,4 toco e 2,9 turnovers em 27,5 minutos. Além disso, teve 41,2% de acerto nos arremessos de quadra, 27,3% nos tiros de três pontos (4,7 tentativas por jogo) e 69,5% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Demin, antes de tudo, é um armador enorme que oferece uma óbvia versatilidade em termos de posição. Não é simples achar um jogador de armação com a sua estatura e envergadura;

– Não se trata de um grande atleta, em particular, pela falta de velocidade e explosão. Em contrapartida, o jovem se movimenta de forma muito fluida e coordenada com a bola nas mãos;

– Precisa fortalecer o corpo e, com isso, ter capacidade de ser mais físico em quadra. Apresenta problemas não só para finalizar contra contato, mas também pressão no perímetro.

Ataque

– Demin tem um controle de bola nada mais do que funcional, bem abaixo da média dos armadores da NBA. Boa parte dos seus erros de ataque, aliás, acontecem por pressão sobre o seu drible;

– Mostrou-se um finalizador eficiente em sua única temporada em BYU, com quase 64% de acerto nas tentativas no garrafão. Sabe usar a estatura e envergadura como vantagem sobre marcadores;

– É uma pena, então, que não seja um jogador capaz de colocar pressão regular no aro adversário. A sua falta de explosão e disparada fica muito exposta nesse aspecto do jogo;

– Tem uma boa mecânica de arremesso, consistente, que já rendeu resultados positivos em vários testes. Ele se saiu muito bem, por exemplo, nas atividades de arremessos do Combine;

– Por isso, é estranho que seja um arremessador tão instável – em termos de volume e conversão – nos jogos em si. Acertou só 27% das tentativas de três pontos e 69% dos lances livres na NCAA;

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA

– Demin é um passador incrível, que faz leituras rápidas e certeiras depois de bloqueios em pick-and-roll. A sua estatura rara para um armador, além disso, potencializa a sua visão de quadra;

– Possui um gosto especial por passes longos – e pode fazê-los porque possui um vasto “cardápio”. É capaz de passar com o “drible vivo” e fazer outlets passes, gerando ritmo para o time;

– Sente-se mais confortável em trabalhar longe da cesta e passando mais para a linha de três pontos do que pivôs. Isso não é ruim, pois vai jogar com amplo espaçamento na NBA;

– O prospecto russo poderia ser mais ativo e participativo nos rebotes, a julgar por seu tamanho. Mas, para atenuar essa questão, pode iniciar o ataque de forma rápida quando pega um deles;

– Pode ser muito produtivo no ataque, certamente, mas será que depende de situações específicas? Hoje, ao que parece, precisa ter a bola nas mãos e receber um bloqueio para criar vantagens.

Defesa

– A tendência é que Demin parta de uma situação desconfortável na defesa na NBA. Não possui atributos atléticos ideais para marcar armadores, enquanto não tem físico para combater alas;

– É um jogador subestimado, a princípio, colocando pressão nas linhas de passe de times adversários. Acho que tem ímpeto e instintos bem interessantes combinados com uma boa mobilidade;

– A altura é um fator positivo, mas, ao mesmo tempo, deve ter dificuldades para marcar profissionais em espaço. Não tem agilidade lateral para lidar com atletas mais capazes no um contra um;

– Defensor coletivo competente dentro de suas limitações. Funciona melhor nesse tipo de ação porque faz leituras defensivas adequadas e, acima de tudo, mostra um bom nível de disciplina;

– Demin não deve ser um grande marcador entre os profissionais, mas é inteligente e dedicado nesse lado da quadra. Peca por suas limitações naturais, nunca por falta de atenção.

Conclusão

Demin tornou-se um dos prospectos mais polarizantes do draft porque tem qualidades e defeitos bem claros. Ele exibe capacidade de leitura de jogo, visão de quadra e arsenal de passes fora do comum. Mas dá para trabalhar com esse talento especial com a sua falta de condição atlética e arremesso? É uma queda-de-braço: você confia mais no positivo do que no negativo? Então, ele é um dos grandes “saltos de fé” da classe.

Comparações: Josh Giddey (Bulls) e Dalano Banton (Blazers)

Projeção: TOP 20

Confira alguns lances de Egor Demin, promessa do Draft 2025 da NBA

