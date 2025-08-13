Heat estava pronto para fazer troca de jogador na NBA

A diretoria do Miami Heat entrou na agência livre da NBA disposta a fazer alguns motivmentos importantes, incluindo a troca de um jogador específico: Andrew Wiggins. O time da Flórida pensou em mandar o ala, de 30 anos, em um negócio nos últimos meses, mas as propostas não foram boas o bastante.

De acordo com o jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points, Andrew Wiggins estava pronto para deixar o Heat em troca. No entanto, tudo o que Miami recebeu não foi atrativo.

“Pouco antes de a direção do Heat manter o antigo jogador número um do Draft da NBA, o time tentou fazer uma troca. Mas Miami queria alguém que tivesse impacto imediato, além de uma escolha de Draft que fosse antes de 2028″, disse Siegel.

Apesar de tudo, a direção do Miami Heat ainda não descarta a saída do jogador. Segundo Siegel, ainda existe muito interesse do mercado da NBA em Wiggins.

“Mas os times seguem de olho no Heat, especificamente como vai ser feita a extensão de Tyler Herro, para ter uma idea melhor sobre qual direção terá na NBA”, concluiu.

A extensão de Herro é a prioridade em Miami. No entanto, a direção ainda não fez e deve ficar para o fim da atual offseason ou apenas para a próxima agência livre da NBA, quando o Heat terá uma ideia melhor sobre o mercado. Por enquanto, ele tem acordo até 2026/27.

Por outro lado, Andrew Wiggins pode não ter vida longa no time da Flórida. Ele chegou ao Heat em troca com o Golden State Warriors em fevereiro, no negócio que mandou o astro Jimmy Butler para San Francisco.

O ala ainda pode contribuir em qualquer time da NBA, mas no Heat, ele é visto mais como uma moeda de troca do que um membro fixo da equipe. Wiggins é experiente, campeão pelo Warriors e ainda é ótimo defensor. No entanto, a franquia da Flórida sabe que ele tem valor no mercado da liga e pode usar os primeiros jogos de 2025/26 como “vitrine”.

E a preocupação do Heat em fazer a troca até a trade deadline da NBA é que o jogador tem opção de sair de seu contrato ao fim da próxima campanha. Ou seja, o quanto antes ele produzir, melhor para a direção, que não vai correr riscos de perder o atleta por nada na outra offseason.

Em 2024/25, Wiggins fez médias de 19.0 pontos, 4.2 rebotes, 3.3 assistências e acertou 36% dos arremessos de três. Ele vai receber US$28.2 milhões.

