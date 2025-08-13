Ex-jogador polemiza ao comparar Tracy McGrady e LeBron James

Quem foi um melhor passador: Tracy McGrady ou LeBron James? Quase todos os fãs e analistas da NBA, certamente, indicariam o astro do Los Angeles Lakers. Mas será que não tem discussão mesmo? Um ex-jogador com experiência de jogar com os dois, por exemplo, tem uma visão diferente do consenso. Para Shane Battier, o ala do Houston Rockets passava a bola melhor do que o craque da liga atual.

“Tracy era um jogador incrível, talentoso demais. Teve muitas lesões na carreira, então já nem era tão explosivo quando jogamos em Houston. Mas ele foi o melhor passador com quem atuei. Sempre dizia para LeBron e Dwyane Wade passarem no meu peito caso quisessem assistências e a bola vinha no meu pé. No entanto, Tracy nunca errou um único passe para mim”, contou o ex-ala, no podcast de Draymond Green.

Battier jogou quatro anos com McGrady no Rockets e, apesar de jogarem em elencos talentosos, nunca conseguiram grandes resultados. Em seguida, ele foi para o Miami Heat e seria duas vezes campeão da liga com James. Foram cenários bem diferentes. Mas, vendo o tratamento que os dois ex-colegas recebem do público e comentaristas, sente que “T-Mac” merece mais reconhecimento.

“Ninguém questiona que Tracy era um grande pontuador e um atleta explosivo. Mas a sua qualidade como passador sempre foi bem subestimada. Ele colocava a bola lá no ponto ideal da quadra para os seus companheiros, no timing perfeito. O homem não recebe o devido crédito, mas foi um dos melhores passadores da NBA em nossa geração”, garantiu o especialista defensivo.

Yao Ming

Tracy McGrady e LeBron James, no entanto, não foram os únicos ícones da NBA com quem Battier atuou. No Rockets, ele também atuou ao lado do lendário pivô Yao Ming. Estar perto do astro por várias temporadas fez com que percebesse que era bem mais do que um gigante chinês. A ética de trabalho e camaradagem dele, acima de tudo, ajudaram a moldar a sua carreira.

“Yao, antes de tudo, foi um dos melhores companheiros de time que tive em minha vida. Ele trabalhava muito, treinava todos os dias sem dar desculpas e se importava com as vitórias. Era o sonho de todo colega e técnico. Em síntese, um superastro de verdade. Nunca teve a saúde para ter uma carreira à altura do seu talento, mas era um prazer jogar ao seu lado”, lembrou o veterano.

Yao Ming sempre impressionou Battier em quadra por causa da técnica e leveza para o seu tamanho. O ex-ala revela, no entanto, que o seu senso de responsabilidade era tão admirável quanto. “Ele se pressionava muito porque sentia ter o sonho dos dois bilhões de conterrâneos chineses em suas costas. Mas carregava esse peso com muita elegância. Era um homem que representava o seu povo”, resumiu.

Ficou faltando

A experiência de jogar com McGrady e Yao, certamente, deixou ótimas lembranças em Shane Battier. E, por isso, fica um sentimento de lamento pelo que não conseguiram fazer juntos. Ele conquistaria dois títulos em Miami, mas, no Rockets, a sua impressão sempre foi que o destino “sabotou” a equipe. Se ficou faltando uma coisa em sua jornada na NBA, a princípio, foi ter sido campeão ao lado dos dois amigos.

“A pior parte da minha carreira foi nunca ter tido uma chance real de ser campeão com aquele time. Dói porque não tivemos isso por causa de saúde. Nós tínhamos o talento, mas parece que nunca estivemos saudáveis na hora mais importante. A gente achava que era questão de tempo, que ia acontecer, mas nunca veio”, lamentou o hoje consultor especial do Heat.

