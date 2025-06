Kyrie Irving reage à comparação de Tracy McGrady

Tracy McGrady polemizou na última semana ao falar sobre Kyrie Irving. Em um programa de TV nos EUA, o ex-jogador minimizou o talento do astro do Dallas Mavericks ao compará-lo com Jamaal Tinsley. A comparação aconteceu após o ídolo do Orlando Magic ser questionado se já existiu um atleta com maior controle de bola que o camisa 11.

“Acho que ninguém teve um controle de bola melhor do que Jamaal Tisnley, nem mesmo Kyrie”, disse McGrady. “Ele, então, é provavelmente o melhor que eu já vi”.

Tinsley passou 11 temporadas na NBA e foi em grande parte da carreira titular na NBA, especialmente no Indiana Pacers. De fato, como destacou Tracy McGrady, o ex-armador era reconhecido pelo controle de bola acima da média, mas jamais teve destaque como uma estrela. Desse modo, apesar da fala do antigo astro da liga, nunca foi visto como um dos grandes ball handlers de todos os tempos.

A comparação de Irving e Tinsley por McGrady, assim, gerou polêmica. Até mesmo o astro do Mavericks respondeu sobre o comentário do ex-jogador. Em uma live na Twitch, o camisa 11 minimizou a fala e afirmou que está em paz com sua identididade como atleta e que não se sentiu diminuído.

“Quado vejo um veterano como Tracy McGrady dizendo isso, não me incomoda”, afirmou Kyrie Irving. “Eu sou, afinal, uma mistura de todos os grandes jogadores que vieram antes de mim na NBA”.

Ao contrário de Tinsley, não há dúvidas que Kyrie Irving está entre os grandes ball handlers na história da NBA. Entre passagens por Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Brooklyn Nets e Dallas Mavericks, o armador sempre teve destaque pelo trato com a bola. Então, é tido por muitos como o mais habilidoso jogador de todos os tempos.

O astro do Mavericks, por fim, afirma não ter dificuldades para reconhecer seu talento. Em meio a tantos críticos, portanto, Kyrie Irving garante que a maturidade adquirida nos últimos anos o faz ter um olhar mais leve com ele mesmo.

“Você nunca sabe quem está te observando. Nunca sabe quem pode estar em posição de te ajudar ou te dar uma chance. Então, seja gentil. Não tem problema em ser uma boa pessoa. Vcoe não precisa ser durão o tempo todo para se dar bem com os outros. Porém, valorize a si mesmo também”, completou Kyrie Irving.

