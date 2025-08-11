Valor de novo contrato de Kevin Durant com Rockets é conhecido

De acordo com Kurt Helin, da NBC Sports, o novo contrato de Kevin Durant com o Houston Rockets deverá ser de cerca de US$100 milhões por duas temporadas. Principal reforço da equipe para 2025/26, o veterano é elegível a uma extensão máxima de US$122,1 milhões por dois anos. No entanto, o craque estaria disposto a dar um desconto ao novo time.

“Uma fonte que falou com a NBC Sports, durante a Summer League da NBA, sugeriu que Kevin Durant poderia aceitar um contrato de US$100 milhões por dois anos. Ou seja, cerca de US$10 milhões por temporada abaixo do valor máximo. Mas ainda assim, ele receberia US$50 milhões por temporada”, revelou Helin.

A ESPN, aliás, tem uma informação que vai de encontro ao que foi divulgado pela NBC Sports. De acordo com Tim MacMahon, o Rockets não vai apostar tudo em uma extensão de contrato com Kevin Durant. Já Brian Windhorst afirmou que, dificilmente, a franquia vai iniciar a temporada sem um acordo com o ala de 36 anos. Afinal, Durant tem um contato expirante de US$54,7 milhões.

“Ao que tudo indica e pelo que ouvi, Houston não vai oferecer uma extensão máxima a Durant. Agora, não significa que não vá acontecer. Mas há rumores de que KD não vai pressionar pelo máximo. Além disso, não sei se o Rockets vai oferecer um valor próximo do máximo”, disse MacMahon.

“Acho que o Rockets entraria em pânico se começasse a temporada com Durant apenas com o contrato atual, que é expirante. Vou dizer uma coisa, Rafael Stone, desde que se tornou gerente-geral da franquia, fechou alguns contratos gigantescos. Mas é bom dizer que a maioria deles foi de curto prazo”, contou Windhorst.

O provável desconto de Durant traria alívio às finanças do Rockets. Afinal, a franquia estaria abaixo do segundo nível de multas (second apron). Além disso, a equipe teria condições de oferecer um lucrativo contrato ao jovem Tari Eason, cujo vínculo se encerra ao final da próxima campanha.

Durant chegou ao Rockets nesta offseason, após uma troca com o Phoenix Suns. Houston, aliás, era um dos destinos preferidos do craque. Afinal, ele é muito próximo do técnico Ime Udoka, com quem trabalhou no Brooklyn Nets.

Além disso, o Rockets é uma das forças do Oeste. Na última temporada, a equipe fez a segunda melhor campanha da conferência. No entanto, caiu logo na primeira rodada dos playoffs, após uma série de sete jogos com o Golden State Warriors.

Em Houston, Durant deverá adicionar ao time duas coisas que faltaram na pós-temporada: poder de decisão e experiência. Em 2024/25, o ala alcançou médias de 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências, em 62 jogos. Além disso, acertou 43% das bolas de três.

De acordo com o site da NBA, o Rockets é o terceiro melhor time do Oeste para 2025/26 por conta da chegada de Durant. A equipe texana está atrás apenas de Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets.

