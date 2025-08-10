Agora no Mavericks, D’Angelo Russell detona Lakers

Nesta semana, o podcast de Dwyane Wade divulgou o episódio com D’Angelo Russell e nele o armador do Dallas Mavericks criticou seu ex-time, Los Angeles Lakers. Enquanto isso, o jogador enalteceu outro antigo time e defendeu: o Brooklyn Nets. Então, ele revelou sua mudança como profissional na troca de equipes.

Agora no Mavericks, a comparação de D’Angelo Russell entre Lakers e Nets é porque são os dois times que ele tem duas passagens em sua carreira na NBA. Afinal, a equipe de Los Angeles o selecionou no Draft de 2015 na segunda posição geral. Após três anos, foi para Brooklyn por duas temporadas. O armador ainda defendeu Golden Stete Warriors e Minnesota Timberwolves antes da sua primeira volta.

Assim, foram mais duas campanhas e meia com o Los Angeles Lakers até ir para o Nets de novo na última trade deadline. Entretanto, ele não ficou no time de Nova York e acertou com o Dallas Mavericks nesta offseason.

“A franquia Nets é diferente de qualquer outra. O desempenho, a equipe, o técnico, tudo no Brooklyn é diferente do que você espera. E eu já estive no Lakers e a estrutura não é a mesma. Então, cheguei ao Brooklyn, onde tudo é estruturado e lá aprendi como ser um profissional. Eu sempre encarava o jogo de uma forma despreocupada e sentia que podia só improvisar. Até que o Nets me ensinou como ser um profissional. Ou seja, como dormir, como comer, como me recuperar”, contou Russell.

Na última temporada da NBA, Russell teve uma média de 12,4 pontos e 4,7 assistências, com 41,5% nos arremessos de quadra, sendo 33,3% em bolas e três. Ao todo, ele disputou 29 jogos com o Lakers. Depois, teve médias de 12,9 pontos e 5,6 assistências. Ele acertou 36,7% dos arremessos de quadra e 29,7% do perímetro nos também 29 jogos com o Nets.

O atleta de 29 anos falou do impacto de suas passagem no Brooklyn Nets em sua carreira. Sob seu ponto de vista, ele precisou adequar seu corpo, já que não se considerava atlético.

“É por isso que continuo jogando até hoje. Não sou um cara atlético. Portanto, tive que cuidar do meu corpo, tive que me recuperar e precisei me alimentar da melhor forma possível. Não podia simplesmente aparecer e jogar. E foi isso que o Brooklyn me ensinou”, completou.

Por fim, o Mavericks fechou um contrato de dois anos com o armador no início da agência livre. Nesse período, ele vai receber US$13 milhões em salários. Assim, Dallas conseguiu um substituto para Kyrie Irving até que o astro retorne de grave lesão. O detalhe é que o segundo ano é uma opção do jogador. Ou seja, Russell poderá testar o mercado em 2026. A contratação de um armador era uma das prioridades do Mavs nesta offseason.

