Mavs escolheu D’Angelo Russell ao invés de Chris Paul

De acordo com o jornalista Marc Stein, o Dallas Mavericks colocou D’Angelo Russell à frente de Chris Paul em sua lista de reforços. A franquia fechou um contrato de duas temporadas com o armador no início da agência livre. Nesse período, ele vai receber US$13 milhões em salários. Assim, o Mavs conseguiu um substituto para Kyrie Irving até que o astro retorne de grave lesão.

Então, o jornalista revelou dois motivos que levaram o Mavericks a preferir D’Angelo Russell a Chris Paul. O primeiro seria pela facilidade em “substituí-lo” por Irving. Além disso, Anthony Davis teria sido um fator importante na decisão.

“Uma fonte direta do Mavericks insiste que a franquia tinha Russell em uma posição mais alta em sua lista de desejos do que Paul, por dois motivos. Afinal, há uma crença em Dallas de que ele pode liderar na ausência do lesionado Kyrie Irving e terá mais facilidade para assumir um papel de reserva quando Irving voltar a jogar após se recuperar de uma ruptura do ligamento do joelho”, iniciou Stein.

“Enquanto isso, o Mavs também diz que vê D’Angelo Russell como uma opção melhor ao lado de Anthony Davis. Isso porque eles jogaram juntos pelo Lakers recentemente”, concluiu o jornalista.

Russell estava no Los Angeles Lakers na temporada passada antes de ser negociado com o Brooklyn Nets por Dorian Finney-Smith. Mas ele não teve grande temporada. Prova disso é que passou a ser reserva com o técnico JJ Redick. Em 29 jogos disputados, teve apenas dez no quinteto inicial. No Nets, ele manteve média similares às do time angelino, mas passou a ser titular.

Vale lembrar que o insider já havia alertado sobre a preferência do Dallas Mavericks por D’Angelo Russell. Antes mesmo do acordo ser firmado, ele afirmou que ex-jogador do Brooklyn Nets era tido como “mais acessível”. Por outro lado, Chris Paul tinha o desejo de voltar para a Califórnia e ficar perto de sua família.

“Russell é considerado favorito a chegar a um acordo com o Mavs assim que a agência livre começar. Sobretudo, porque Dallas o considera uma opção muito mais acessível. Paul, por sua vez, não parece interessado em passar mais um ano no Texas com seus filhos, ambos adolescentes, no sul da Califórnia”, escreveu Stein à época.

Por outro lado, Chris Paul acertou contrato com o Los Angeles Clippers. O acordo do veterano com o time é de US$3.2 milhões por uma temporada. Então, o armador de 40 anos retorna ao time que defendeu por seis anos na NBA.

Antes de assinar contrato com o Clippers, Chris Paul vinha de boa campanha pelo San Antonio Spurs. Mesmo aos 40 anos, ele esteve nos 82 jogos da última temporada da NBA, sendo apenas a segunda vez na carreira com a marca. Como resultado, ele teve médias de 8.8 pontos, 7.3 assistências e 42.7% nos arremessos

