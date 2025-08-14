LeBron James ofereceu contrato a jogador na NBA

LeBron James é muito mais do que um jogador da NBA. Ao longo dos anos, o astro se consolidou como um líder em quadra e também fora dela. Nas equipes que passou, por exemplo, o camisa 23 foi responsável por ajudar a levar contratações e até ganhou apelidos por ser uma espécie de GM.

A função de LeBron James neste sentido foi comprovada por Mirza Teletovic. O ex-jogador da NBA revelou em entrevista que o astro tentou contratá-lo para o Cleveland Cavaliers no passado. A situação, aliás, aconteceu em 2015. O próprio ídolo do Cavs entrou em contato com os agentes do bósnio.

Na época, Teletovic havia passado três anos pelo Brooklyn Nets. No entanto, seu futuro como jogador da NBA estava ameaçado por conta de uma embolia pulmonar. Desse modo, ele não vinha atraindo os times da liga. Até que LeBron o ofereceu um contrato com o Cavaliers. Porém, o europeu não foi para Cleveland.

“Poucas pessoas realmente sabem que é LeBron James”, disse Teletovic ao Euro Hoops. “Depois da minha embolia pulmonar, quando ninguém queria me contratar, ele ligou para o meu agente e me ofereceu um contrato com o Cavaliers para a então próxima temporada da NBA“.

O motivo pelo qual Mirza Teletovic não assinou com o Cavs não foi relevado. Porém, o jogador seguiu na NBA por mais três anos. A primeira chance foi dada pelo Phoenix Suns, para a campanha 2015/16. O ano, aliás, foi o melhor do bósnio na liga. Isso porque ele teve médias de 12.2 pontos e 3.8 rebotes, além de 39.3% do perímetro.

Teletovic, assim, garantiu um contrato de três anos com o Milwaukee Bucks. Após duas campanhas no time, porém, ele voltou a ter embolia pulmonar e encerrou a carreira como jogador da NBA.

A história de Teletovic, por fim, comprovou que LeBron James sempre fez além de suas funções de jogador na NBA. Por conta do respeito que ele conquistou na liga durante ao longo dos anos, o camisa 23 sempre pôde trabalhar nos bastidores para tentar adições para os times onde jogou. No Cavs, em especial, já que foi a franquia onde ele passou mais tempo.

No Los Angeles Lakers, no entanto, LeBron James perdeu essa influência nos últimos meses. Isso porque, com a chegada de Luka Doncic, o camisa 23 deve deixar de ser o ‘rosto’ do time’. Apesar de rumores sobre sua saída na agência livre da NBA, James deve seguir no time de Los Angeles até o fim da próxima campanha. Depois, ainda não existe nada certo. Afinal, ele vai para o último ano de contrato, algo que jamais aconteceu antes em sua carreira na liga.

