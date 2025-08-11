Jonathan Kuminga deverá aceitar oferta qualificatória do Warriors

Jogador e franquia seguem longe de um acordo para extensão contratual

jonathan kuminga warriors oferta Fonte: Reprodução / X

Sem acordo para uma extensão de contrato, Jonathan Kuminga deverá aceitar a oferta qualificatória de US$7,9 milhões do Golden State Warriors. A informação é de Anthony Slater, da ESPN. Segundo o jornalista, o ala sinalizou a permanência no time de San Francisco na próxima temporada. Desse modo, Kuminga vai focar na offseason de 2026.

“Então, tudo continua na mesma situação de dez dias atrás. O Warriors não aumentou a oferta. Além disso, Kuminga indicou a pessoas próximas a ele que a oferta de US$7,9 milhões é mais atraente para ele do que a a última proposta do Warriors. Enfim, alguém precisa ceder antes do prazo final de 1º de outubro”, disse Slater.

Ao final da temporada, o Warriors estendeu a oferta qualificatória de US$7,9 milhões a Jonathan Kuminga. Como resultado, o atleta de 22 anos se tornou agente livre restrito. Ou seja, a franquia pode igualar qualquer oferta pelo ala. Mas caso não haja acordo para extensão, o jovem será agente livre irrestrito no ano que vem. Nesse caso, ele poderia assinar com qualquer time da NBA a partir de julho de 2026.

No fim do mês passado, Slater e seu colega de ESPN, Shams Charania, divulgaram a oferta do Warriors para a renovação de contrato com Jonathan Kuminga. De acordo com a dupla de repórteres, a proposta da franquia foi de US$45 milhões por duas temporadas. No entanto, o jogador quer receber certa de US$30 milhões anuais. Portanto, a possibilidade de acordo é quase nula.

Charania e Slater informaram ainda que Kuminga não aceitou esse contrato porque o Warriors insiste em incluir uma team option no segundo ano. Ou seja, na offseason de 2026, a equipe poderia abrir mão do jogador. Além disso, há outro impasse. Afinal, a franquia reluta em manter a cláusula de veto de troca que viria com a renovação. O agente de Kuminga, aliás, fez uma contraproposta, recusada pelo Warriors.

“O agente do jogador, Aaron Turner, apresentou ao Warriors uma proposta de cerca de US$82 milhões por três anos. Esse valor, aliás, permitiria que Golden State ficasse abaixo do segundo nível de multas da NBA (second apron)”, revelaram os jornalistas da ESPN.

Dois times – Phoenix Suns e Sacramento Kings – fizeram propostas ao jogador na casa de US$90 milhões por quatro temporadas. Assim, o camisa 00 poderia ser envolvido em uma sign-and-trade. Mas o Warriors não demonstrou interesse nas ofertas de Suns (Grayson Allen) e Kings (Devon Carter, Dario Saric e uma escolha de primeira rodada de Draft). Desse modo, encerrou as conversas de troca com essas equipes.

O repórter Brett Siegel, do portal Clutch Points, disse que Kuminga deseja mudar de ares na NBA. A franquia, por sua vez, não está disposta a gastar muito para manter o jogador a médio e longo prazo. Por isso, a tendência é a de que o Kuminga siga no Golden State em 2025/26, mas com grande chances de assinar com outro time na próxima offseason.

