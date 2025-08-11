O grande problema na troca de Josh Giddey para o Warriors

O Golden State Warriors surgiu como interessado em uma troca por Josh Giddey. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, a franquia poderia negociar um sign and trade com Chicago Bulls pelo armador da Austrália. O negócio, além disso, ainda teria Jonathan Kuminga, uma vez que que o time de Illinois deseja o ala-pivô.

O negócio, de início, parecia ajudar os dois lados. O Warriors não deseja seguir com Kuminga e o Bulls não conseguiu chegar a um acordo para renovar com Josh Giddey. No entanto, as notícias recentes apontam que existe um problema que deve travar a troca entre Golden State e Chicago na NBA.

A questão, segundo Fischer, passa por Buddy Hield e Moses Moody. Isso porque, para fechar a troca com o Bulls, o Warriors teria que envolver um dos jogadores. Porém, os dois são vistos como peças importantes do elenco de Steve Kerr. Desse modo, um negócio por Giddey parece distante, ao menos por enquanto.

“O Golden State Warriors valoriza muito ambos os jogadores, de acordo com fontes. Então, mantém altas esperanças para que Hield e Moody sejam peças que ajudem, capazes de dar o espaçamento para impulsionar o ataque de meia quadra do Warriors nos playoffs“, disse Fischer.

O entrave na troca do Warriors por Josh Giddey traz outros problemas. Em relação ao time de San Francisco, por exemplo, segue com a “dor de cabeça” com Kuminga.

Durante toda a offseason, o Warriors busca um parceiro para a troca de Jonathan Kuminga. Como ele não está nos planos de Kerr, não há interesse em manter o ala no elenco. No entanto, nenhum time fez uma oferta que chamasse a atenção do time do astro Stephen Curry para um sign and trade.

Uma opção, assim, seria estender com Kuminga para o Warriors tentar a troca na trade deadline da NBA. No entanto, o ala também não tem aceitado as propostas de Golden State.

Em relação a Josh Giddey, enquanto isso, a situação é similar. Apesar de bom ano por Chicago em 2024/25, o armador ainda não chegou a um acordo para extensão. Segundo rumores, o armador quer receber em torno de US$30 milhões anuais, enquanto a franquia deseja pagar cerca de US$20 milhões.

Portanto, a situação de Josh Giddey no Chicago Bulls está sem definição, assim como a de Kuminga no Warriors. Ainda mais com Golden State se negando incluir Moody ou Hield em uma negociação com Chicago.

Ainda sem trocas ou qualquer tipo de reforço até aqui, o Warriors tenta fechar o negócio para poder assinar com Al Horford e mais dois atletas para a próxima campanha da NBA.

