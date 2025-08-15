Kevin Garnett culpa jogadores por fracassos de Doc Rivers

Kevin Garnett e Doc Rivers construíram uma relação que começou nas quadras, mas foi muito além delas. Ambos ganharam o título da NBA juntos, em 2008, enquanto astro e técnico do Boston Celtics. E, desde então, a dinâmica evoluiu para uma amizade que só cresce. O ex-jogador entende os métodos de trabalho do veterano e, por isso, garante que a culpa pelas derrotas recentes do treinador está em seus atletas.

“Quando vejo as derrotas recentes dos times de Doc, eu acho muito que é só por causa dos jogadores. Nem todos se encaixam em seu trabalho, pois tem um estilo particular demais. Ele quer que você lute por cada bola, defenda até o último segundo e deixe a quadra com a língua no chão. Vai ser bom se souber pontuar, mas ele quer ver o seu esforço”, explicou o lendário ala-pivô, no podcast “Hear District”.

Apesar de ter sido campeão da NBA, Rivers agora é mais lembrado por alguns dos seus fracassos como treinador. É o único técnico da história, por exemplo, a perder mais de uma série de playoffs que chegou a liderar por 3 a 1. Já teve três eliminações. E o seu atual trabalho no Milwaukee Bucks também é alvo de muitas críticas. Garnett, no entanto, é um defensor incondicional dos seus métodos.

“Doc nunca deixou o fato de brigar por cada posse ser negociável para um jogador – e sempre amei isso. Afinal, sinto que ele via o jogo com a mesma paixão e intensidade com que eu jogava. Nós somos muito parecidos, então, em termos de forma como a gente encara o basquete. Nem sempre concordamos, mas ele sempre vai ter o meu apoio”, garantiu o integrante do Hall da Fama.

Figura paterna

Kevin Garnett, de certa forma, representa a diferença como Doc Rivers é visto dentro e fora da liga. Os torcedores em geral são críticos duros e, por isso, sempre lembram as suas derrotas. Mas, nos bastidores da NBA, é um dos profissionais mais respeitados por colegas, dirigentes e jogadores. O ícone da liga conta que só quem trabalhou ao lado do veterano pode entender o seu status.

“Doc não foi só um grande treinador, mas uma figura paterna em minha vida. Foi o meu irmão mais velho nessa liga em vários momentos. Mais do que isso, diria que foi um pai para mim porque me ajudou quando mais precisei. Não só em termos de basquete, mas na vida. Eu tentei ser um melhor marido e pai para os meus filhos por causa de sua influência”, relatou o craque.

Ser campeão pelo Celtics “eternizou” os nomes de Garnett e Rivers na história da NBA, lado a lado. Nem mesmo um título, no entanto, materializa o que o técnico significou na carreira e vida de um dos melhores jogadores de todos os tempos. “Doc foi um mentor para mim, em minha carreira, mas a sua importância vai muito além disso. Não é só um amigo hoje, mas parte da minha família. Ele é família”, cravou.

Dia a dia

É comum que os torcedores tenham uma visão errada sobre o trabalho de um técnico na NBA. Muitos os veem, por exemplo, como meros motivadores no dia a dia. Mas como é, de fato, trabalhar com alguém como Rivers? Garnett garante ser bem diferente do que todos imaginam e falam. Ele é um motivador, sim, mas vai muito além disso com o seu conhecimento de basquete.

“Doc, antes de tudo, é uma das pessoas mais inteligentes que conheci no esporte. Ele sempre tinha frases e conselhos que acertavam a sua alma em cheio. E, quando você conversa sobre basquete, é um dos estrategistas de elite que temos. Por isso, eu digo que se trata de uma das pessoas mais estimulantes que vi nessa liga. E, certamente, valorizo quem estimula os outros”, explicou Garnett.

