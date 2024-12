Kevin Garnett e Dwight Howard detalham “quase briga”

Dwight Howard e Kevin Garnett foram dois dos melhores defensores dos anos 2000 da NBA. Da mesma forma, também foram dois dos maiores provocadores da posição nas décadas passadas. Os encontros entre ambos eram recheados de grandes jogadas, atritos e ânimos exaltados.

Um encontro em específico foi marcado para os dois. Em 2015, afinal, uma discussão quase terminou em pancadaria. O episódio aconteceu no encontro entre Houston Rockets e Brooklyn Nets. De início, Kevin Garnett empurrou Dwight Howard após ser penalizado com uma falta. Depois, o MVP de 2004 desferiu uma cabeçada no rival, que respondeu com um soco.

Diferente de muitos confrontos na NBA, porém, o episódio não ficou apenas dentro de quadra. Garnett, afinal, estava disposto a confrontar o adversário nos vestiários, logo após o jogo. Em conversa no podcast do próprio Howard, o ‘Above the Rim with DH 12’, o ídolo revelou por que recuou.

“Eu não sentia vontade de brigar há muito tempo, mas eu queria muito ali. Então, me vesti rapidamente porque, quando saímos de quadra, ainda estávamos discutindo nos bastidores. Estava pronto para ir. No entanto, olhei para cima e vi minha esposa e meu filho saindo. Foi aí que recuperei a consciência. Pensei: ‘ o que estou fazendo?'”, contou Garnett.

Para os torcedores, o encontro fervoroso não pararia por ali. Então, era quase certo que mais confusões entre ambos aconteceriam nos anos seguintes. Porém, Howard decidiu encerrar a rivalidade logo após a discussão em 2015. O ex-Orlando Magic entendeu que os dois haviam passado do limite.

“Quando nos desentendemos, pensei: ‘caramba, esse é meu jogador favorito e estamos prestes a brigar?’. Então, me perguntei: ‘por que eu e KG sempre nos desentendemos? Deixa eu falar com ele’. Foi aí que entrei no vestiário e perguntei: ‘cara, por que parece que sempre temos algum problema quando jogamos um contra o outro?'”, recordou Howard.

A atitude do três vezes Melhor Defensor da NBA mudou a rivalidade. Mas Garnett contou que a conversa o fez agir com menos intensidade nos anos finais de sua carreira. Principalmente, nos encontros com Howard.

A partir daí, os dois se tornaram bons colegas. Prova disso foi o encontro no podcast de Howard. Algo que pareceria improvável antes do duelo entre Rockets e Nets, em 2015.

