LaMelo Ball sofre lesão e será desfalque do Hornets

Em grande fase nesse início de temporada, LaMelo Ball sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e será desfalque do Charlotte Hornets. Só nessas primeiras semanas de jogos, a franquia já sofreu com lesões de Miles Bridges, Tre Mann, DaQuan Jeffries, Nick Richards e Mark Williams. Além disso, Grant Williams também se machucou e está fora por todo o restante da temporada.

Segundo Shams Charania, da ESPN, o Hornets deverá reavaliar LaMelo em duas semanas. O jogador vem sofrendo com lesões em sua curta carreira. Desde que entrou na liga, já ficou de fora de cerca de 42% dos jogos de Charlotte. Dessa forma, na última temporada, participou de apenas 22 partidas, com contusões no tornozelo.

Em 2024/25, contudo, o camisa 2 vinha tendo grandes performances. São 31.1 pontos, 6.9 assistências e 5.4 rebotes de média, liderando a equipe junto de Brandon Miller. Embora o time não seja candidato ao título – talvez, nem mesmo aos playoffs -, os jogos de Ball tem agradado.

Kevin Garnett, ex-jogador do Boston Celtics e campeão de 2008, elogiou o jogador, dizendo que além de bom, é divertido de assistir. “LaMelo tem um estilo diferente, cara”, disse Garnett. “Ele está jogando com uma confiança nova, e espero que a liga o recompense com uma aparição no All-Star. Ele é imperdível na TV. Acho que, quando você o coloca com outros jovens, ele brilha. É divertido de assistir, e nessa direção que estamos indo, ele faz parte dessa nova geração”.

Como time, Charlotte tem apenas seis vitórias em 19 jogos, ocupando o 11° lugar na conferência Leste. Com o quinto pior ataque da NBA, o Hornets deve sofrer ainda mais agora com a ausência de LaMelo. A tendência seria que o substituto fosse Tre Mann. Entretanto, o jogador também está lesionado, e é avaliado diariamente. Assim, o técnico Charles Lee terá que ser criativo para arrumar a rotação da equipe.

Assim, com a lesão de LaMelo Ball, a tendência é que o Hornets perca ainda mais jogos na NBA. A pior das notícias para a franquia, no entanto, é que eles nem mesmo possuem a escolha de primeira rodada de 2025. Dessa forma, Charlotte nem pode entrar em tank visando Cooper Flag, possível escolha número um do draft.

Mesmo que o caminho pareça difícil para a equipe, porém, vale frisar que a ausência de LaMelo será de apenas duas semanas. Então, caso Brandon Miller e companhia consigam segurar as pontas, ainda pode ser possível, com um empurrão ou outro, chegar aos play-ins da NBA.

