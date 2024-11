Shai Gilgeous-Alexander domina e Thunder supera Lakers

Shai Gilgeous-Alexander teve mais uma grande noite e o Oklahoma City Thunder superou o Los Angeles Lakers, nesta sexta-feira (29), por 101 a 93. O astro dominou um jogo de baixo ritmo ofensivo, muitos erros e muita defesa na Califórnia, enquanto LeBron James teve uma noite ruim. Além do duelo decisivo na Copa da NBA, a rodada ainda contou com outras nove partidas.

Oklahoma se consolida na liderança do Oeste com o triunfo. São 15 vitórias em 19 partidas, um começo quase perfeito para uma equipe que não teve pivôs disponíveis por tanto tempo. Agora são quatro triunfos seguidos, com vitórias sobre Lakers, Warriors, Kings e Blazers. A equipe abre um jogo e meio de frente para o Houston Rockets, atual vice líder da conferência. Aliás, o próximo duelo é exatamente contra o time texano no próximo domingo (1).

Por outro lado, Los Angeles acumulou derrotas nas últimas partidas. Afinal, apesar de ter vencido o San Antonio Spurs em seu último jogo, a equipe vinha de três quedas consecutivas. Então, são quatro derrotas nos últimos cinco compromissos. Assim, a franquia tem 11 triunfos em 19 partidas em 2024/25, e ocupa a sexta posição do Oeste. Los Angeles também joga no domingo, fora de casa, contra o Utah Jazz.

O duelo entre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander e o Lakers de LeBron James, foi válido pela Copa da NBA. Com a derrota, Los Angeles está oficialmente eliminado, terminando sua defesa de título com duas vitórias em quatro jogos. Por outro lado, Oklahoma se iguala a Phoenix Suns e San Antonio Spurs na liderança do grupo, com duas vitórias em três jogos. Com o saldo de +18, o time é vice líder da chave, atrás de Phoenix (19).

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Lakers de Anthony Davis.

Defesa e astros decidem para OKC

Pensando no ataque, não foi a noite mais brilhante do mundo para Oklahoma. Mas é justo dizer que a vitória veio graças a períodos de dominância de seus astros, e com a ativa defesa de pressão sobre o homem da bola e linhas de passe do rival, conseguindo forçar muitos erros de ataque.

Quando um craque liderou, o Thunder esteve bem no ataque. Foi assim com Jalen Williams no primeiro quarto, que anotou 11 pontos logo de cara. A equipe anotou quatro bolas de três no período, duas delas sendo de Lu Dort que também foi bem com oito pontos. O time chegou a ter sua maior liderança no placar com dez de vantagem, e ao fim do período, liderava por 32 a 24.

Los Angeles não anotou mais de 24 pontos em nenhum quarto, mas conseguiu igualar o jogo defensivamente também. Nos dois quartos seguintes, o time visitante só converteu cinco bolas de três, enquanto tinha dificuldades para criar visuais. Afinal, sua movimentação de bola estava travada. Eram nove assistências para sete erros de ataque. Com o ritmo baixo, a equipe somou 39 pontos nesse meio tempo, chegando a ficar atrás no placar.

Mas no último quarto, Shai Gilgeous-Alexander apareceu para decidir o duelo entre Thunder x Lakers. Ele anotou 15 de seus 36 pontos nos 12 minutos finais. Sua química com Isaiah Hartenstein é ótima até aqui. O jogo de dupla de ambos criou ritmo para o craque, mas também para os companheiros. Lu Dort, Isaiah Joe e Ajay Mitchell fizeram bolas triplas importantes nos minutos finais.

Por fim, a defesa forçou diversos erros de ataque dos donos da casa. A maioria de LeBron James e um decisivo de Austin Reaves, que terminou com o jogo.

Lakers briga, mas estrelas vão mal

É difícil que Los Angeles vença grandes times do Oeste com LeBron James e Anthony Davis somando 27 pontos totais. A derrota para Oklahoma pode se explicar de muitas formas, mas é justo dizer que um jogo simplesmente melhor do ala veterano, e um pouco mais agressivo do pivô, poderiam dar a vitória ao time.

Davis tem mais justificativas. Afinal, Oklahoma compensou uma forte defesa de ajuda sobre ele em todas as noites. O astro não esteve confortável em muitos momentos para chutar, mas conseguiu sete assistências no processo, punindo algumas das dobras do rival. Ele ainda deu quatro tocos.

LeBron, por outro lado, fez um dos piores jogos nos últimos anos. Tem sido normal que ele dose sua energia, especialmente nos começos das partidas. Mas hoje, James não conseguiu ser agressivo e importante em nenhum momento. Marcou 12 pontos em 13 chutes, distribuiu seis assistências e cometeu cinco erros de ataque. Um jogo ineficiente, e acima de tudo, desatento do camisa 23.

Aliás, uma história do jogo para a equipe da casa foram os erros de ataque. Foram 17 no total. Enquanto já citei que o time não marcou mais de 24 pontos em nenhum quarto, a equipe também cometeu pelo menos quatro erros de ataque em todos os períodos.

De positivo, mais um jogo em que a segunda unidade conseguiu encontrar algum ritmo. Foi um bom jogo de D’Angelo Russell, que em muitos momentos foi o cestinha da equipe. Do mesmo modo, o calouro Dalton Knecht foi importante mais uma vez, com seis bolas de três e até algumas cestas importantes no fim. Porém, não foi o suficiente.

(15-4) Oklahoma City Thunder 101 x 93 Los Angeles Lakers (11-8)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 36 7 9 2 1 Jalen Williams 19 4 2 2 0 Isaiah Hartenstein 11 17 4 1 1 Lu Dort 14 2 2 0 0 Aaron Wiggins 7 7 0 1 0

Três pontos: 13-40; Dort: 4-5

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Dalton Knecht 20 6 4 0 0 D’Angelo Russell 17 9 3 2 0 Anthony Davis 15 12 7 1 4 LeBron James 12 8 6 0 0 Austin Reaves 11 5 3 0 0

Três pontos: 11-38; Knecht: 6-13

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Lakers de LeBron James, a rodada dessa sexta-feira (29) ainda contou com outras oito partidas. Válidas pela Copa da NBA, é justo destacar que o cronograma dos jogos foi especial, com partidas diurnas. Knicks x Hornets jogaram às 14:00 (Horário de Brasília). Cavaliers x Hawks, às 16:30.

Com muitas definições nos grupos da competição, confira os placares e estatísticas das outras partidas do dia.

(11-8) New York Knicks 99 x 98 Charlotte Hornets (6-13)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 31 6 6 1 1 Karl-Anthony Towns 19 12 5 1 2 Miles McBride 14 5 1 0 0 Josh Hart 13 12 5 2 0 OG Anunoby 8 4 0 0 2

Três pontos: 12-32; Brunson: 4-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 20 6 3 1 3 Josh Green 15 1 3 2 0 Tidjane Salaun 14 8 1 0 0 KJ Simpson 11 1 2 2 1 Moussa Diabate 6 11 1 0 1

Três pontos: 15-47; Salaun: 4-10

(17-3) Cleveland Cavaliers 101 x 117 Atlanta Hawks (9-11)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 29 3 5 1 0 Evan Mobley 24 12 3 1 0 Donovan Mitchell 12 11 6 2 0 Caris LeVert 8 1 2 0 0 Ty Jerome 7 3 1 3 0

Três pontos: 11-38; Garland: 5-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 23 5 3 0 0 Trae Young 21 3 11 0 0 Jalen Johnson 20 9 7 1 0 Onyeka Okongwu 15 7 2 0 0 Zaccharie Risacher 11 3 1 1 1

Três pontos: 14-34; Hunter: 4-7

(4-16) New Orleans Pelicans 109 x 120 Memphis Grizzlies (13-7)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 30 4 2 1 0 Trey Murphy III 21 9 0 1 1 Dejounte Murray 21 6 6 1 0 Yves Missi 16 14 1 1 3 Brandon Boston Jr. 8 2 3 4 0

Três pontos: 9-29; Murray: 3-6

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 27 3 7 3 0 Jaren Jackson Jr. 23 8 1 1 2 Santi Aldama 20 6 4 0 1 Jaylen Wells 13 6 3 0 0 Marcus Smart 11 4 6 2 0

Três pontos: 12-41; Aldama: 3-3

(14-7) Orlando Magic 123 x 100 Brooklyn Nets (9-11)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 29 8 8 2 1 Kentavious Caldwell-Pope 19 2 3 2 1 Tristan Da Silva 13 1 1 2 0 Wendell Carter Jr. 12 7 4 0 1 Jalen Suggs 12 3 6 1 1

Três pontos: 18-35; Caldwell-Pope: 4-5

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Shake Milton 22 2 4 1 0 Keon Johnson 15 6 1 2 1 Cam Johnson 14 3 4 2 1 Trendon Watford 13 3 1 0 0 Jalen Wilson 11 2 1 0 0

Três pontos: 14-29; Wilson: 3-3

(12-9) Los Angeles Clippers 92 x 93 Minnesota Timberwolves (9-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 20 6 11 5 0 Kevin Porter Jr. 17 7 3 3 0 Ivica Zubac 16 13 1 1 0 Nicolas Batum 12 2 1 1 0 Amir Coffey 12 0 1 1 0

Três pontos: 10-31; Batum: 4-7

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 21 4 3 2 0 Mike Conley 13 2 3 2 0 Nickeil Alexander-Walker 12 10 1 2 0 Julius Randle 11 10 4 0 0 Jaden McDaniels 11 3 5 0 2

Três pontos: 15-39; Edwards: 4-9

(9-12) Detroit Pistons 130 x 106 Indiana Pacers (9-11)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 25 1 1 2 0 Cade Cunningham 24 6 11 2 0 Jaden Ivey 23 5 6 1 0 Tobias Harris 16 5 3 1 1 Jalen Duren 14 12 2 0 4

Três pontos: 18-38; Beasley: 5-9

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 21 9 2 1 0 Tyrese Haliburton 19 1 5 0 0 Bennedict Mathurin 16 0 1 0 0 TJ McConnell 12 2 3 1 0 Jarace Walker 10 3 4 5 0

Três pontos: 12-33; Mathurin: 3-5

(5-15) Toronto Raptors 111 x 121 Miami Heat (9-8)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 24 10 10 1 1 RJ Barrett 25 6 7 0 0 Jakob Poeltl 24 10 1 0 1 Ochai Agbaji 13 5 3 0 0 Jonathan Mogbo 7 3 2 0 0

Três pontos: 11-29; Agbaji: 3-4

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 26 2 6 2 0 Tyler Herro 23 3 4 1 0 Bam Adebayo 14 10 10 3 0 Jaime Jaquez Jr. 15 4 3 0 0 Terry Rozier 12 3 4 0 0

Três pontos: 21-54; Rozier: 4-7

(16-3) Boston Celtics 138 x 129 Chicago Bulls (8-13)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 35 14 5 1 1 Payton Pritchard 29 7 1 1 0 Kristaps Porzingis 21 8 1 0 0 Jaylen Brown 21 2 4 0 0 Derrick White 16 6 4 1 0

Três pontos: 23-54; Pritchard: 7-11

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 32 11 3 0 1 Zach LaVine 29 1 1 0 0 Talen Horton-Tucker 16 0 0 0 0 Ayo Dosunmu 13 1 5 1 0 Coby White 11 6 4 0 0

Três pontos: 20-51; Vucevic: 6-9

(9-11) Sacramento Kings 106 x 115 Portland Trail Blazers (8-12)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 29 3 9 0 2 Domantas Sabonis 21 14 11 1 1 De’Aaron Fox 22 5 5 0 0 Jae Crowder 10 2 0 1 0 Isaac Jones 7 4 0 0 0

Três pontos: 15-42; Monk: 8-15

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 26 9 2 1 1 Anfernee Simons 21 5 9 2 0 Deni Avdija 20 9 5 2 1 Dalano Banton 17 2 2 5 0 Shaedon Sharpe 14 4 5 0 0

Três pontos: 11-37; Avdija: 4-9

