LeBron James faz triplo-duplo e Lakers vence Spurs

Com direito a um triplo-duplo de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs, fora de casa, por 119 a 101. Vários jogadores da equipe contribuíram com mais de dez pontos na noite dessa quarta-feira (27), com destaque maior para o calouro Dalton Knecht, que foi o cestinha. A rodada ainda contou com mais 13 jogos. A NBA tem uma folga nessa quinta-feira (28), em comemoração ao dia de ação de graças nos EUA.

Então, foi uma vitória importante para a franquia da Califórnia que volta a vencer após uma sequência de três derrotas. Assim, o Lakers chegou a 11 vitórias na temporada com o grande desempenho de LeBron James contra o Spurs. A equipe ocupa atualmente a quinta posição da Conferência Oeste. O próximo compromisso é nessa sexta-feira (29), em duelo com o Oklahoma City Thunder.

Por outro lado, a equipe texana perdeu sua maior sequência de vitórias em alguns anos. Afinal, eram quatro vitórias seguidas. Mesmo com a derrota para o Lakers de LeBron James, o Spurs segue com campanha positiva em 2024/25, com dez vitórias em 19 jogos. No momento, o time ocupa a décima colocação do Oeste. A folga do time será maior, já que volta a jogar apenas no domingo (1), contra o Sacramento Kings.

Então, confira como foi o duelo entre o Los Angeles Lakers de LeBron James e o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Coletivo premia Lakers

Não foi uma noite dominante de Anthony Davis, ou por exemplo, um jogo incrível de LeBron James, apesar de seu triplo, mas o coletivo ajudou o Lakers a vencer o Spurs. Foram sete jogadores da equipe com uma pontuação de 12 ou mais pontos na partida. Até mesmo o banco de reservas de Los Angeles, que tem sido bastante criticado ao longo de 2024/25, conseguiu uma noite positiva.

Após um começo quente do rival que conseguiu uma liderança de sete pontos rapidamente, o jogo mudou. Afinal, os visitantes fizeram uma corrida de 23 a 7 que mudou os rumos da partida. Seja com as bolas de três de Knecht, que somou dez pontos só no primeiro período, ou a pontuação de Anthony Davis (a dupla anotou mais da metade dos pontos da equipe no período inicial), Los Angeles assumiu o controle do jogo e pouco foi ameaçado depois disso.

Já no primeiro quarto, uma tônica do jogo: Ótimos minutos de D’Angelo Russell, Max Christie e outros reservas. Aliás, a rotação se alterou hoje, com Rui Hachimura e o calouro Dalton Knecht, titulares juntos. Assim, Cam Reddish foi para o banco.

A partir daí, a liderança foi tranquila. O momento mais tenso do jogo ficou por conta de uma corrida texana no princípio do segundo tempo. A vantagem, aliás, chegou a cair para quatro pontos. Mas ainda no fim do mesmo quarto, a equipe da Califórnia retomou o controle. Davis marcou 12 pontos nesse quarto, ajudando a equipe a liderar por 15 no começo do último período.

LeBron James apareceu no final para anotar oito pontos, quatro rebotes e três assistências só nos últimos nove minutos. Assim, sacramentou seu triplo duplo e garantiu a vitória do Lakers.

Spurs sem impulso para reagir

Tirando o começo de cada tempo, San Antonio sempre pareceu estar abaixo do Lakers durante o jogo, em suma. O time não conseguiu produzir muito ofensiva, em noite ineficiente da maior parte de seus melhores jogadores. E por fim, sempre que tentava reagir, não conseguia emplacar sua sequência defensiva por tempo o suficiente para cortar a diferença.

No primeiro período, Harrison Barnes liderou o impulso inicial da equipe. Com duas bolas de três, ele foi importante para o time que não conseguiu encontrar muito ritmo de Victor Wembanyama ou de Chris Paul nesse meio tempo. A reação de Los Angeles com maior movimentação de bola e bolas triplas veio, e o time ainda acabou sofrendo, aicima de tudo, com os reservas rivais. Devin Vassell até foi bem entre os reservas, mas o resto pouco ajudou.

Depois de não conseguir cortar a diferença em nenhum momento, foi o francês quem puxou a reação do terceiro quarto. Afinal, 12 de seus 20 pontos vieram ali. O time titular parecia ter encontrado seu melhor nível, com bolas triplas de Julian Champagnie, Harrison Barnes e Stephon Castle. Tudo liderado, sobretudo, por Chris Paul na construção.

Mas a resposta foi rápida novamente. Afinal, em pouco tempo, a vantagem já estava reestabelecida. A equipe até chegou a cortar a diferença para dez pontos no começo do último quarto. Porém, não foi o suficiente para evitar a derrota do Spurs para o Lakers de LeBron James.

Por fim, os reservas além de Vassell somaram apenas 15 pontos. Entretanto, é justo dizer também que foi uma noite abaixo do veterano Paul, que anotou apenas cinco pontos. Aliás, ele também não conseguiu ser muito influente na tentativa de reação. Portanto, a sequência de vitórias de San Antonio se encerrou.

(11-7) Los Angeles Lakers 119 x 101 San Antonio Spurs (10-9)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Dalton Knecht 20 8 1 2 0 Anthony Davis 19 14 7 1 0 D’Angelo Russell 17 1 5 1 0 LeBron James 16 10 11 1 1 Rui Hachimura 16 5 2 0 1

Três pontos: 13-34; Knecht: 4-10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 20 10 2 2 3 Harrison Barnes 19 2 0 0 0 Julian Champagnie 18 5 1 1 1 Devin Vassell 14 3 1 2 0 Stephon Castle 10 4 7 1 0

Três pontos: 14-40; Barnes: 5-6

Leia mais!

A rodada foi marcada pela vitória do Lakers de LeBron James sobre o Spurs de Victor Wembanyama, mas contou com outros 13 jogos. Então, confira resultados e estatísticas dessas partidas.

Por fim, vale voltar a destacar que a NBA não terá jogos nessa quinta devido ao feriado de ação de graças nos EUA. A ação na liga, então, volta na próxima sexta-feira com nove jogos, em uma rodada decisiva para a Copa da NBA.

(8-8) Miami Heat 98 x 94 Charlotte Hornets (6-12)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 27 8 5 1 0 Duncan Robinson 22 3 1 0 0 Jaime Jaquez Jr. 11 7 0 1 0 Bam Adebayo 8 10 10 2 0 Jimmy Butler 6 4 3 0 0

Três pontos: 14-37; Robinson: 6-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 32 10 7 0 0 Brandon Miller 21 2 3 1 1 Tidjane Salaun 17 4 2 3 0 Moussa Diabate 0 11 2 1 0 Cody Martin 4 6 3 4 2

Três pontos: 17-51; Ball: 7-20

(8-11) Atlanta Hawks 135 x 124 Cleveland Cavaliers (17-2)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 26 5 1 0 0 Trae Young 20 4 22 0 0 Jalen Johnson 22 9 7 1 1 Bogdan Bogdanovic 17 3 0 0 1 Zaccharie Risacher 17 2 0 1 1

Três pontos: 20-42; Hunter: 5-9

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 4 7 2 1 Evan Mobley 22 12 5 4 3 Darius Garland 19 2 7 1 0 Jarrett Allen 17 10 1 1 0 Sam Merrill 10 2 0 0 1

Três pontos: 15-48; Mitchell: 4-14

(7-12) Portland Trail Blazers 114 x 121 Indiana Pacers (9-10)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 30 4 6 1 0 Scoot Henderson 17 2 9 0 1 Shaedon Sharpe 17 3 3 0 0 Deandre Ayton 16 12 2 1 3 Deni Avdija 16 5 7 2 0

Três pontos: 16-35; Simons: 6-12

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 29 7 4 2 2 Tyrese Haliburton 28 7 10 2 0 Bennedict Mathurin 24 10 3 0 1 Myles Turner 15 8 1 1 5 Quenton Jackson 9 5 4 2 1

Três pontos: 13-32; Haliburton: 5-10

(8-12) Chicago Bulls 119 x 133 Orlando Magic (13-7)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Ayo Dosunmu 21 4 2 1 0 Talen Horton-Tucker 20 1 1 0 0 Nikola Vucevic 19 11 4 0 0 Josh Giddey 13 2 5 1 2 Zach LaVine 8 5 10 1 0

Três pontos: 16-42; Horton-Tucker: 3-4

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Suggs 31 3 7 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 24 1 2 4 0 Franz Wagner 21 3 6 2 1 Mo Wagner 15 4 4 0 1 Goga Bitadze 11 11 3 2 2

Três pontos: 15-39; Caldwell-Pope: 6-10

(14-6) Houston Rockets 122 x 115 Philadelphia 76ers (3-14)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 41 7 2 2 1 Alperen Sengun 22 14 7 2 1 Amen Thompson 19 13 2 3 3 Tari Eason 14 7 2 0 2 Fred VanVleet 13 3 5 2 2

Três pontos: 10-31; Green: 4-6

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 39 2 10 5 0 Guerschon Yabusele 22 7 2 1 1 Jared McCain 15 6 1 1 0 Ricky Council IV 12 10 1 1 1 Kelly Oubre Jr. 11 5 1 1 1

Três pontos: 12-33; Maxey: 6-12

(12-8) Los Angeles Clippers 121 x 96 Washington Wizards (2-15)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 43 4 7 3 0 Ivica Zubac 18 16 1 0 1 Jordan Miller 15 2 2 0 0 Bones Hyland 10 1 2 2 0 Derrick Jones Jr. 6 6 1 1 0

Três pontos: 12-33; Harden: 7-11

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Malcolm Brogdon 17 1 6 2 1 Jonas Valanciunas 17 7 1 0 1 Alex Sarr 13 5 0 1 1 Corey Kispert 9 4 1 2 0 Jordan Poole 8 0 3 2 0

Três pontos: 8-33; Sarr: 2-6

(10-8) New York Knicks 114 x 129 Dallas Mavericks (11-8)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 37 3 7 2 0 Karl-Anthony Towns 25 14 4 0 1 Mikal Bridges 20 5 0 0 0 Josh Hart 12 2 3 4 0 OG Anunoby 8 5 2 0 0

Três pontos: 7-29; Bridges: 4-10

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 24 3 1 0 0 Kyrie Irving 23 7 6 0 0 Spencer Dinwiddie 21 3 9 1 0 Quentin Grimes 21 7 2 1 0 PJ Washington 19 10 7 1 2

Três pontos: 17-33; Grimes: 4-8

(8-12) Detroit Pistons 111 x 131 Memphis Grizzlies (12-7)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Marcus Sasser 22 3 5 2 0 Simone Fontecchio 18 2 1 0 1 Jaden Ivey 17 0 1 1 0 Ron Holland 14 3 0 0 1 Tim Hardaway Jr. 10 4 3 0 0

Três pontos: 13-38; Fontecchio: 3-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Marcus Smart 25 4 5 3 0 Scotty Pippen Jr. 19 7 4 3 0 Jake LaRavia 19 2 3 0 1 Brandon Clarke 13 5 2 1 1 Jaylen Wells 13 2 3 2 0

Três pontos: 17-46; Smart: 7-11

(9-10) Sacramento Kings 115 x 104 Minnesota Timberwolves (8-10)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 27 12 5 1 0 Malik Monk 27 8 9 1 0 De’Aaron Fox 26 8 8 2 0 Isaac Jones 8 5 1 0 0 Jae Crowder 8 4 0 1 0

Três pontos: 12-37; Monk: 3-5

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 29 5 5 3 0 Julius Randle 21 9 4 2 0 Nickeil Alexander-Walker 17 2 3 1 2 Mike Conley 16 1 4 2 0 Rudy Gobert 9 7 3 0 4

Três pontos: 14-39; Alexander-Walker: 5-6

(5-14) Toronto Raptors 119 x 93 New Orleans Pelicans (4-15)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Ochai Agbaji 24 6 2 1 1 Jamison Battle 24 1 3 1 1 RJ Barrett 22 8 11 0 0 Scottie Barnes 17 12 7 0 1 Ja’Kobe Walter 14 11 5 2 0

Três pontos: 21-52; Agbaji: 6-7

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 19 3 4 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 14 10 3 2 0 Dejounte Murray 14 4 2 2 0 Yves Missi 11 5 1 1 2 Elfrid Payton 10 5 4 2 0

Três pontos: 11-35; McCollum: 4-11

(9-10) Brooklyn Nets 127 x 117 Phoenix Suns (10-8)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Martin 30 4 2 0 0 Dennis Schroder 29 4 3 1 0 Trendon Watford 18 2 3 0 0 Ben Simmons 14 9 8 1 0 Cam Johnson 11 8 6 2 1

Três pontos: 18-42; Martin: 8-10

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 31 3 4 0 0 Kevin Durant 30 8 2 0 3 Bradley Beal 17 3 0 0 0 Tyus Jones 10 2 12 0 0 Grayson Allen 9 5 1 2 1

Três pontos: 12-31; Durant: 3-6

(10-7) Denver Nuggets 122 x 103 Utah Jazz (4-14)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 30 10 7 1 1 Jamal Murray 22 4 8 4 0 Michael Porter Jr. 19 7 4 1 0 Christian Braun 18 7 3 0 1 Russell Westbrook 10 1 5 2 1

Três pontos: 11-33; Braun: 2-3

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 26 1 4 0 0 Keyonte George 23 2 4 1 0 Walker Kessler 16 12 5 1 3 Brice Sensabaugh 13 2 1 2 0 Micah Potter 9 16 3 0 1

Três pontos: 16-43; George: 5-12

Esse texto será atualizado ao fim de Warriors x Thunder.

