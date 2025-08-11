Shaquille O’Neal não vai apresentar Dwight Howard no HOF

Nós pensávamos que havia acabado, mas não terminou. A rixa entre Shaquille O’Neal e Dwight Howard segue aberta e teve mais um capítulo inesperado nesse fim de semana. Isso porque, diferente do que chegou a anunciar, a lenda da NBA não vai estar entre os apresentadores do ex-jogador do Orlando Magic na cerimônia do Hall da Fama.

O Naismith Memorial anunciou os “padrinhos” da classe de eleitos de 2025 e a surpresa ficou para a lista do campeão da NBA em 2020. Afinal, por algum motivo, Shaq não foi um dos seus escolhidos. A sua lista tem quatro apresentadores: os lendários Dominique Wilkins, Robert Parish, Dennis Rodman e Patrick Ewing.

É verdade que, a princípio, vários motivos podem justificar a ausência do ícone da NBA na apresentação. É possível, por exemplo, que ele tenha declinado o convite porque vá estar ausente do evento. E, além disso, vale lembrar que não se sabe se houve convite oficial para que o ídolo do Los Angeles Lakers fosse um dos apresentadores.

A “confirmação” de O’Neal veio depois de ser informado sobre um twitte de Howard. O novo integrante do Hall dizia que queria o desafeto como um dos seus “padrinhos” na cerimônia. Ele também citou Kevin Garnett e Kareem Abdul-Jabbar na postagem. Nenhum deles figura em sua lista final.

Estranho

A ausência de Shaquille O’Neal na lista de Dwight Howard causou estranheza porque a reunião já parecia certa. Os dois lados davam sinais claros de que era algo confirmado. Na semana passada, aliás, o três vezes melhor defensor do ano na liga falou sobre o que esperava do veterano em sua apresentação.

“Estou honrado de ser eleito para o Hall da Fama, pois é um dos motivos pelos quais jogamos. Vai ser como chegar ao céu, certamente. E, não importa o que venha a dizer, sei que Shaq vai ser incrível. Ele sempre é. Então, eu estou ansioso pela cerimônia de introdução”, contou o ex-atleta de 39 anos.

Ao mesmo tempo, a reação de Shaq ao saber do desejo de Howard de tê-lo no palco ao seu lado foi muito efusiva. “Isso é incrível. Eu quero dizer que vai ser uma honra ser um dos apresentadores e, por isso, vou estar lá. Pode contar comigo. É claro que vou fazer isso, pois ele é um dos meus”, disse a lenda, em abril.

Reconciliação

A reconciliação entre os dois ex-pivôs aconteceu em abril desse ano. Dwight Howard fez uma participação no podcast de Shaquille O’Neal e, com isso, sinalizaram o fim de uma rixa que durava quase duas décadas. Tudo teve início quando o mais jovem assumiu o apelido de Superman, pois era uma das (várias) marcas registradas do veterano.

“A gente se encontrou em um bar. Dwight me surpreendeu em um bar e, a princípio, as pessoas pensaram que íamos brigar. Então, ele pediu para conversar comigo. Falamos um com o outro e perguntei por que pensava que não gostava dele. Foi assim que nos acertamos”, contou um dos maiores pivôs da história da NBA.

