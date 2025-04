Shaquille O’Neal vai apresentar Dwight Howard no Hall da Fama

Shaquille O’Neal e Dwight Howard colecionam polêmicas nos últimos anos. Os dois pivôs surgiram no Orlando Magic e construíram carreiras de sucesso na NBA. Ainda assim, provocações de Shaq contra o ex-pivô se tornaram comuns. Porém, as brigas parecem ter ficado no passado, uma vez que quatro vezes campeão apresentará o antigo camisa 12 no Hall da Fama.

Dwight Howard está entre os nomes eleitos ao Naismith Hall of Fame 2025. A cerimônia acontece em 6 de setembro. Como é tradicional, o homenageado poderá escolher quem entrará com ele no prêmio. O ídolo do Magic, assim, escreveu no X (antigo Twitter) que deseja grandes pivôs ao seu lado, entre eles, Shaq.

“Quero que Kevin Garnett, Kareem Abdul-Jabbar e O’Neal me acompanhem na cerimônia”, escreveu Howard.

O nome de Shaquille O’Neal na lista logo gerou repercussão. O multicampeão da NBA, afinal, coleciona declarações contra Howard. Na época em que o pivô esteve no Lakers, por exemplo, Shaq chegou a dizer que ele não aguentou os holofotes de Los Angeles.

No entanto, em seu podcast, Shaquille O’Neal surpreendeu e aceitou o convite de Dwight Howard.

“Isso é demais. Eu topo. Eu estarei lá. Esse é meu parceiro. Parabéns, Dwight, por uma conquista incrível”, disse O’Neal.

Histórico de briga

A resposta de O’Neal, assim, deve colocar fim às provocações entre ele e Howard. A troca de farpas mais recentes, aliás, aconteceu em janeiro deste ano. Na época, o ex-Magic disse que não sabia os motivos para ser menosprezado por Shaq. Além disso, insinuou que a desavença seja resolvida na base da trocação de socos.

“Cara, o Shaq tem 2,16m de altura. É um cara grandão. Nunca faltei com respeito, mas ele está sempre falando de mim. Já tentei conversar com ele. E nada. Será que vamos ter que brigar, partir para o soco? Mano, você já passou dos 50 anos. Não tenho problema com você, mas se você continuar me detonando, vou ter que ir até aí [estúdio da TNT]. Então, vamos conversar de homem para homem. Se você tem alguma questão, vamos resolver. Enfim, se tiver que ser na briga, então que seja na briga”, contou Howard, no podcast The Gauds Show.

Por fim, no X (antigo Twitter), Shaquille O’Neal respondeu Howard ao chamá-lo de “garotão sensível”. Ademais, disse que não citaria mais o desafeto.

“Que engraçado você achar que eu ligo para você. Pode ficar tranquilo que nunca mais vou te mencionar, garotão sensível. Piadista que não aceita brincadeira. Nunca mais vou mencionar o seu nome. Tenha um ótimo dia. Já até excluí o seu número”, escreveu o tetracampeão da NBA.

