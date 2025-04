Dwight Howard é eleito para o Hall da Fama

Dwight Howard foi eleito para o Hall da Fama, de acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN. Campeão em 2020 pelo Los Angeles Lakers, Howard estará na cerimônia que vai apresentar os jogadores da classe de 2025 em 6 de setembro.

Oito vezes All-Star, Dwight Howard ainda foi eleito para os times ideais da liga em oito oportunidades. Além disso, ele venceu três prêmios de melhor defensor da NBA e conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008 com a seleção dos EUA.

Apesar de ainda não anunciar a aposentadoria na NBA, Howard garantiu seu lugar no Hall da Fama após ficar fora da liga desde 2021/22. Ele seguiu tentando voltar ao basquete dos EUA, mas jamais conseguiu uma vaga. Como resultado, foi jogar em Taiwan pelo Taoyuan Leopards. Por lá, ficou apenas um ano. Então, atuou em outros torneios em Dubai e outra vez em Taiwan.

Dwight Howard até chegou a assinar com o Mets de Guaynabo, de Porto Rico, mas não atuou pelo time. Por fim, teve conversas para jogar na liga australiana, a NBL e acabou não fechando acordo. Ele não joga desde maio de 2024, enquanto esperava por mais uma chance de atuar na NBA, como um ano de despedida. Não conseguiu, entretanto.

Primeira escolha do Draft de 2004, Dwight Howard afirmou recentemente que sonhava em ser eleito para o Hall da Fama. Ele liderou o Orlando Magic às finais da NBA em 2009, mas perdeu na decisão para o Los Angeles Lakers. No time da Flórida, Howard sustentou médias de 18.4 pontos, 13.0 rebotes e 2.2 tocos durante oito anos.

Depois, Dwight Howard teve sua primeira passagem pelo Los Angeles Lakers em 2012/13, jogando ao lado de Kobe Bryant, Steve Nash e Pau Gasol. No entanto, o time não rendeu e caiu na primeira rodada dos playoffs. Então, ficou três anos no Houston Rockets e começou a “rodar” por times em sequência. Passou por Atlanta Hawks, Charlotte Hornets e Washington Wizards, antes de voltar ao Lakers, em 2019/20.

No time de Los Angeles, Dwight Howard era reserva de JaVale McGee, mas terminou os playoffs como titular em cinco dos seis jogos contra o Miami Heat. No entanto, ele não ficou na equipe para a campanha seguinte e fechou com o Philadelphia 76ers, em 2020/21. Por fim, voltou ao Lakers para 2021/22, seu último ano na NBA.

Aos 39 anos, Howard se junta a Carmelo Anthony na apresentação do Hall da Fama de 2025. Além deles, Sue Bird, Maya Moore e Sylvia Fowles foram indicadas.

