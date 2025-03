Dwight Howard vira Hall da Fama no Orlando Magic

Dwight Howard é um dos grandes nomes da história do Orlando Magic. Primeira escolha do Draft de 2004, o veterano passou oito temporadas no time da Flórida e liderou uma ida às finais da NBA em 2009. Como reconhecimento à passagem, o ídolo foi eleito para o Hall da Fama da franquia.

A cerimônia de inclusão de Howard ao Hall da Fama do Magic aconteceu na segunda-feira (24). O pivô, aliás, é apenas o 11º nome a integrar o seleto grupo. Os outros foram: Shaquille O’Neal (2015), o antigo dono Rich DeVos (2016), Penny Hardaway (2017), o cofundador da franquia, Jimmy Hewitt (2017), Tracy McGrady (2018) e o narrador David Steele (2019). Além disso, Darrell Armstrong (2020), o executivo John Gabriel (2022), o ex-treinador Brian Hill (2022) e Dennis Scott (2023).

“Primeiro, quero agradecer aos meus pais. Não sei como não me emocionar, me desculpem. Quero agradecê-los por estarem ao meu lado e me apoiarem ao longo desta jornada. A NBA é um esporte muito difícil. É muito complicado passar por tudo isso. E você estiveram comigo desde o primeiro dia”, agradeceu Dwight Howard, em seu discurso.

Howard chegou ao Magic na temporada 2004/05. Sem passar pela NCAA, ele foi a primeira escolha do Draft pelo Magic e logo se estabeleceu como uma força dominante no garrafão. Em especial, na defesa. Com 1.7 toco por jogo, ele esteve entre os candidatos à Defensor do Ano e ficou em terceiro para Calouro do Ano.

Não demorou, assim, para que ele se tornasse uma estrela. Em seu terceiro ano no Magic, Howard já foi eleito para o All-Star Game. Em 2008/09, enquanto isso, deu início a uma dominância no prêmio de Defensor do Ano. Foram três seguidos, sendo o único a conseguir o feito.

Dwight Howard, além disso, liderou o Orlando Magic às finais da NBA em 2009. Contra Kobe Bryant, porém, ele não foi páreo. A franquia da Flórida, desse modo, foi eliminada em cinco jogos para o Los Angeles Lakers.

Depois disso, Howard passou por seguidas eliminações do Magic nos playoffs. Assim, o ídolo da franquia pediu para ser trocado. O destino: o Lakers de Bryant. Após isso, ele nunca mais retornou ao time que o ‘descobriu’ na NBA.

Aos 39 anos e longe da NBA desde 2021/22, porém, Howard não dispensa retornar a Orlando. No X (antigo Twitter), o veterano revelou o desejo de jogar mais um ano pelo time que começou sua carreira na NBA.

“É claro que eu gostaria de jogar na franquia. Eu sou muito grato por tudo que conquistei lá. Essa equipe que construíram nos últimos anos é, acima de tudo, muito promissora. Acho que eu seria muito útil como uma uma espécie de mentor para esses garotos”, disse o pivô.

Por fim, pelo Magic, Howard teve médias de 18.4 pontos, 13 rebotes e 2.2 tocos.

