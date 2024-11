Após lesões de pivôs no Thunder, Dwight Howard afirma estar pronto

O Oklahoma City Thunder lidera o Oeste, mas sente a falta de um jogador de garrafão. Então, Dwight Howard se candidatou a atuar pelo Thunder após as lesões dos pivôs Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren. Em entrevista ao podcast All The Smoke, com Kevin Garnett, o veterano afirmou estar pronto para ajudar.

“Chet Holmgren acabou de se machucar no quadril, enquanto Hartenstein teve lesão na mão”, disse Garnett. “Então, o Thunder precisa de pivôs no momento”.

Apesar de não jogar na NBA desde 2021/22 pelo Los Angeles Lakers, Dwight Howard vinha jogando na liga tailandesa. Por lá, ele foi um dos destaques dos últimos anos. No entanto, o jogador é agente livre e quer mais uma chance na NBA.

Publicidade

“OKC, seu garoto está pronto”, disse Dwight Howard. “O que está acontecendo. Sei que vocês precisam de pivôs, precisam de um veterano, de alguém que traga energia. Ei, eu não tenho nada para fazer, também. Eu acabei de finalizar minha competição de dança (em programa de TV Dancing with the Stars)”.

Howard ainda lembrou sobre a parceria que teve com Alex Caruso, recentemente adquirido pelo Thunder em troca com o Chicago Bulls.

“Eu e Alex Caruso juntos, título. Só estou dizendo, pois nós já vencemos juntos (no Los Angeles Lakers de 2019/20). Vocês já possuem um superastro (Shai Gilgeous-Alexander). Então, só precisam de alguém para jogar na defesa, que tenha certificado disso. OKC, eu já fiquei no hotel onde os fantasmas estão. Eu não tenho medo de fantasmas. Posso ir agora. Não tenho nada para fazer. Dois anos de contrato e eu garanto um título. Ou dois. Afinal, estou em forma”, concluiu.

Publicidade

Leia mais

De fato, Dwight Howard foi um dos melhores pivôs nas últimas décadas, enquanto o Thunder realmente precisa de alguém no garrafão. Oito vezes All-Star, ele foi eleito para cinco times ideais de defesa e venceu o prêmio de melhor defensor da NBA em três oportunidades. Ou seja, currículo, ele possui.

Mas o grande problema para Dwight Howard é que, aos 38 anos, pode não conseguir jogar ao mesmo nível de três temporadas atrás. Apesar de ele mostrar um arremesso de três quase inédito (oito acertos em 15 tentativas) em sua última passagem pelo Lakers, o time é muito jovem. Para ter uma ideia, o mais velho no Thunder é justamente seu antigo colega em Los Angeles, Caruso (30).

Publicidade

Existe a expectativa de que Holmgren fique fora por dois a três meses, enquanto Hartenstein estaria próximo de retornar às quadras. De acordo com o site CBS Sports, ele poderia voltar no início de dezembro. Ou seja, com um dos pivôs do Thunder pronto em cerca de duas semanas, ficaria difícil para Howard. A não ser que seja um contrato de dez dias, algo que as regras da NBA permitem.

No entanto, Howard não poderia assinar um contrato two-way com o Thunder. Isso porque o acordo só serve para jogadores com, no máximo, três anos de experiência. Então, caso a equipe queira contar com o cinco vezes líder em rebotes da liga, só com contrato regular (mínimo para veteranos) ou de dez dias.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA