NBA: Thunder vence Clippers sem precisar de jogadores de 2 metros

O Oklahoma City Thunder usou uma formação de jogadores diferente para vencer o Los Angeles Clippers na NBA. Isso porque, sem os pivôs Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, a equipe iniciou o jogo sem a presença de atletas com mais de 2 metros. Desse modo, venceu o adversário por 134 a 128, na rodada desta segunda-feira (11).

O Thunder começou o jogo com Shai Gilgeous-Alexander (1,98), Isaiah Joe (1,93), Lu Dort (1,90), Aaron Wiggins (1,98) e Jalen Williams (1,96). O maior deles, aliás, foi o armador canadense. Desse modo, o craque da equipe foi justamente o principal responsável pela vitória diante do Clippers. Em 39 minutos, ele marcou 45 pontos, nove rebotes e cinco roubos, além de dois tocos e 61.9% nos arremessos (13-21).

Como resultado, Gilgeous-Alexander se tornou o primeiro jogador na história do Thunder com mais de 45 pontos e cinco roubos em uma partida. Além disso, a pontuação se tornou a maior de sua carreira na NBA. Até aqui, o astro tem 14 partidas com mais de 40 pontos.

Publicidade

Após o duelo, o técnico Mark Daigneault rasgou elogios ao canadense. “Vocês ficariam surpresos com o quão pouco eu o treino. Ele é a melhor pessoa para guiar seu próprio plano de desenvolvimento. Afinal, ninguém se importa mais com o jogo dele do que ele mesmo”.

A atuação brilhante do canadense ofuscou a dificuldade no garrafão. O Thunder terminou o jogo com 34 rebotes contra 56 do Clippers. Além disso, o time de Oklahoma concentrou a maioria dos seus arremessos na linha de três pontos. Das 91 tentativas, 46 foram do perímetro, contra 45 de curta ou média distâncias.

Publicidade

Leia mais!

A formação com jogadores baixos também forçou um duelo equilibrado entre Thunder e Clippers na NBA. No primeiro quarto, por exemplo, o time da casa até começou melhor e abriu uma vantagem confortável. Porém, a facilidade do Clippers em coletar rebotes permitiu uma aproximação. Desse modo, o período terminou com Oklahoma vencendo por 25 a 24.

No segundo quarto, Gilgeous-Alexander entrou em outro ritmo. Com isso, também permitiu o Thunder voltar a dominar o jogo. Durante o período, o armador marcou 12 dos 41 pontos de sua equipe. O Clippers, por outro lado, se limitou a 29 pontos e não conseguiu conter o ritmo ofensivo adversário. No fim, os times foram para o vestiário com o placar em 66 a 53 para os mandantes.

Publicidade

Na volta do intervalo, foi a vez do Clippers reagir. Isso graças a Norman Powell. Até então sumido com dois pontos no primeiro tempo, o ala-armador marcou 19 pontos no período e deu aos visitantes uma reaproximação no marcador. O Thunder, ainda assim, respondeu com 33 pontos e terminou o terceiro quarto vencendo por 99 a 94.

Por fim, no quarto final, o equilíbrio tomou conta mais uma vez do confronto. Desse modo, nenhuma das equipes conseguiu maior destaque e o Thunder terminou a frente pela vantagem construída durante o jogo. No período, inclusive, Jalen Williams e Gilgeous Alexander terminaram como destaques, com 13 e 11 pontos, respectivamente.

Publicidade

Campanhas

Com o triunfo, o Thunder se recuperou da derrota passada e voltou ao topo do Oeste. Em 11 partidas, a franquia tem nove vitórias e duas derrotas. O Clippers, por sua vez, conheceu sua quinta derrota em 11 jogos e caiu para a nona posição.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA