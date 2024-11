Joe Mazzulla se revolta com arbitragem em lance com Jayson Tatum

O Boston Celtics venceu o Mikwaukee Bucks, no domingo (10), e somou seu nono triunfo na atual temporada da NBA. No entanto, um lance envolvendo uma falta de Giannis Antetokounmpo em Jayson Tatum deixou o técnico Joe Mazzulla muito irritado. Em coletivo pós-jogo, o comandante detonou a arbitragem da partida.

O incidente aconteceu no durante o terceiro quarto. Antetokounmpo moveu seu pé para a zona de pouso do astro do Celtics que acabou caindo no tênis do grego e torcendo o tornozelo. Dessa forma, após o confronto, Joe Mazzulla questionou a arbitragem que aplicou uma falta flagrante 1 no lance com Jayson Tatum.

“Isso é ridículo”, disse Mazzulla aos repórteres. “Não podem deixar passar isso. É algo que tem que ser marcado porque poderia tê-lo machucado. Ele já machucou um tornozelo antes. Então, o lance poderia ter prejudicá-lo desta vez. Mas crédito a ele por lidar com isso da maneira certa”.

Jayson Tatum também comentou sobre o lance polêmico e questionou a arbitragem.

“Há certas faltas que não podem passar batido”, disse Tatum. “Seu trabalho [arbitro] é proteger os jogadores na quadra, proteger o arremessador. Eu poderia ter ficado fora por seis semanas ou mais. Eles sequer procuraram revisar ou olhar para o lance, certo?”.

Aliás, a falta em Tatum não foi a única polêmica que Giannis Antetokounmpo se envolveu durante a partida contra o Boston Celtics. O grego causou confusão com Jaylen Brown, após oferecer um aperto de desculpas ao jogador e em seguida retirar o gesto passando a mão em seu próprio cabelo.

Essa atitude gerou reação de Brown após o duelo.

“Giannis é uma criança”, disse Brown à rede NBC Sports após o jogo. “Estou apenas focado em ajudar meu time a conseguir uma vitória. Então, foi isso que fizemos hoje à noite”.

Entretanto, Antetokounmpo respondeu à fala de Jaylen Brown e preferiu não entrar na polêmica. Por fim, o astro se justificou e ainda elogiou o rival.

“Estamos jogando basquete, mas ao mesmo tempo, você precisa se divertir enquanto joga. Acho que ele [Jaylen Brown] é incrível. Ele faz tudo que pode para ajudar seu time a vencer. Um jogador extremamente competitivo. Sempre brincamos durante o fluxo do jogo. É algo que faço com meus filhos. Eu brinco. Eu me diverti”. Então, se me chamam de criança, que seja. Se eu tiver outra oportunidade, farei de novo”.

