Thunder perde Isaiah Hartenstein para início da temporada da NBA

O pivô Isaiah Hartenstein está fora do início da temporada do Oklahoma City Thunder na NBA. De acordo com a franquia, ele sofreu uma fratura não deslocada em sua mão esquerda, em um confronto de pré-temporada. Desse modo, será reavaliado em cinco a seis semanas pela equipe médica da equipe.

O cronograma do Thunder deixaria Isaiah Hartenstein fora de 16 jogos da próxima temporada da NBA. Ou seja, o pivô perderia até praticamente todo o mês de novembro pela nova equipe.

Em 2023/24, Isaiah Hartenstein viveu a sua melhor fase em seis temporadas na NBA. Inicialmente reserva, ele assumiu a condição de titular com a ausência do lesionado Mitchell Robinson. Na fase regular, o alemão disputou 75 jogos, 49 deles no quinteto inicial. Suas médias foram de 7,8 pontos, 8,3 rebotes (3,5 ofensivos) e 2,5 assistências.

Após a boa temporada pelo New York Knicks, o pivô alemão assinou com o Thunder na agência livre. Com o reforço, o time planejava utilizar Chet Holmgren na posição de ala-pivô. No entanto, com o desfalque no início de 2024/25, há a expectativa de que o técnico Mark Daigneault mantenha o jovem astro como pivô.

Além da mudança, o desfalque também prejudicará os rebotes da equipe em 2024/25. Na temporada passada, por exemplo, justamente com Holmgren como pivô, a franquia terminou entre os quatro piores times na estatística. O pivô alemão chegou justamente para resolver o problema, uma vez que é era visto como solução no setor.

A profundidade da posição, aliás, será testada durante o período. Os pivôs Jaylin Williams e Kenrich Williams, afinal, também estão afastados por lesão. Portanto, Ousmane Dieng deve ganhar mais minutos com a ausência dos jogadores contuindidos.

Como ala-pivô, por sua vez, o Thunder deve utilizar Jalen Williams. Em relação ao backourt, por fim, a equipe conta com boa profundidade, com os titulares Shai Gilgeous-Alexander e Luguentz Dort, além dos reservas Alex Caruso e Cason Wallace. Assim, os dois podem ser utilizados como alas no início da temporada.

Graças a profundidade, portanto, há a projeção de que o Thunder seja a principal força do Oeste em 2024/25. A equipe estreia na próxima temporada contra o Denver Nuggets, no dia 24 de outubro, fora de casa. Antes, ainda há uma confronto na pré-temporada, diante do Atlanta Hawks, nesta quinta-feira (17).

