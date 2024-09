Isaiah Hartenstein comemora união com Chet Holmgren no Thunder

Uma das grandes novidades do Oklahoma City Thunder para a temporada 2024/25 é Isaiah Hartenstein, que será companhia no garrafão com Chet Holmgren. O pivô era um dos jogadores mais valorizados da agência livre e deixou o New York Knicks para se juntar à jovem equipe que liderou a Conferência Oeste no último ano. O otimismo pela contratação do atleta, pela maioria dos analistas, também está dentro do vestiário da equipe.

Em recente entrevista, Harteinstein garantiu que está muito empolgado com a parceria com o jovem pivô. Ainda não se sabe se ele será titular do Thunder. Ainda assim, rasgou elogios para o novo companheiro.

“Difícil dizer sobre o que estou mais empolgado. São tantas coisas boas por aqui. Mas algo que realmente gosto é ter a chance de jogar com Chet Holmgren. Estar na quadra ao mesmo tempo que ele me deixa muito empolgado”, afirmou.

O pivô falou sobre as variações que Oklahoma ganha com esse estilo de jogo e também exaltou a versatilidade de Holmgren atuando na posição.

“Chet pode fazer coisas que apenas os melhores e mais versáteis pivôs podem fazer. Ele traz coisas diferentes para uma equipe. Ele tem as bolas de três, mas também pode ser alguém dominante no jogo mais físico. Me lembra Giannis Antetokounmpo. Acima de tudo, é muito grande, pode sair e distribuir tocos com facilidade. Então, espero poder ajudá-lo nesses momentos, e acho que as coisas vão dar super certo”, concluiu.

O técnico da franquia, Mark Daigneault, no entanto, não garantiu o reforço como um titular desde o primeiro dia da campanha. Além de Hartenstein, a equipe também adicionou Alex Caruso, especialista defensivo que deve ser titular no perímetro. A base titular do ano passado também está mantida, com Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams e o próprio Chet Holmgren.

Mas mesmo que não seja um titular, o novo pivô deve ter muitos minutos ao longo de 2024/25. Afinal, o tamanho e os rebotes foram um grande problema do time na última temporada. Principalmente na série em que foram eliminados dos playoffs pelo Dallas Mavericks.

Aliás, quem elogiou a chegada de Isaiah Hartenstein, foi o próprio Chet Holmgren. Poucos dias depois da chegada do jogador, o jovem foi o convidado do podcast de Paul George. Lá, falou sobre como a contratação do pivô dá mais versatilidade a uma equipe já muito sólida de OKC.

“Gosto da adição de Hartenstein. Nos dá mais possibilidades de jogar de maneiras diferentes. Portanto, é muito válido. Em 2023/24, nós tivemos um estilo de jogo muito claro e deu muito certo. Mas é importante ter variação, e acho que conseguimos isso com ele”, cravou.

Por fim, Holmgren garantiu que não se incomodaria de jogar na posição de ala-pivô e pensa apenas em contribuir para que o time vença.

“Não importa a posição, posso jogar nas duas. O mais importante é que vamos vencer mais jogos. É isso o que esse movimento trás. Então, se estamos vencendo, posso fazer qualquer coisa”, garantiu.

