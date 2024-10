Dirigentes da NBA preveem Shai Gilgeous-Alexander como MVP

Shai Gilgeous-Alexander será o jogador mais valioso (MVP) na temporada 2024/25, de acordo com a pesquisa anual feita com dirigentes da NBA. Os resultados do questionário enviado aos gerentes-gerais (GMs) das 30 equipes foi divulgado no site oficial da liga. Além disso, os dirigentes responderam perguntas sobre os melhores times, atletas e treinadores. No entanto, os executivos não puderam votar na própria equipe ou em algum atleta de sua franquia.

O astro do Oklahoma City Thunder recebeu 40% dos votos dos GMs da NBA. Na última temporada, o armador canadense foi o segundo colocado na votação para MVP. Em 2023/24, Shai alcançou médias de 30,1 pontos, 6,2 assistências e 5,5 rebotes. Ele também liderou a liga em roubos de bola, com média de dois por partida. Ou seja, teve um desempenho notável nos dois lados da quadra.

Portanto, na campanha passada, Gilgeous-Alexander ajudou o Thunder a chegar ao topo da Conferência Oeste. Para 2024/25, a expectativa é que isso se repita. Afinal, o time manteve a base, mas trouxe reforços pontuais. Chegaram o especialista defensivo Alex Caruso e o pivô Isaiah Hartenstein. Assim, na teoria, a equipe está mais forte.

Publicidade

No último mês, a ESPN projetou as campanhas em 2024/25. Segundo a emissora do Grupo Disney, o Thunder será o líder do Oeste pelo segundo ano seguido. Desse modo, a equipe de Oklahoma terá 57 vitórias e 25 derrotas, justamente a mesma campanha de 2023/24. Caso o Thunder atenda às expectativa e brigue pelo título da NBA, Shai Gilgeous-Alexander estará em uma boa situação para ser eleito o próximo MVP da liga.

Leia mais sobre Shai Gilgeous-Alexander e a NBA

O segundo colocado na pesquisa feita com os GMs da liga foi Luka Doncic, que recebeu 30% dos votos para MVP. Assim como Shai, o astro do Dallas Mavericks foi finalista ao prêmio em 2023/24. No entanto, o esloveno acabou na terceira posição. Com médias de 33,9 pontos, 9,2 rebotes e 9,8 assistências, ele liderou o Mavs no vice-campeonato da NBA.

Publicidade

Fechando o pódio, três jogadores empataram na votação: Nikola Jokic, atual MVP da liga; Joel Embiid, ganhador do prêmio há duas temporadas; e Jayson Tatum, líder do atual campeão da NBA. Cada um deles recebeu 7% dos votos.

O astro do Denver Nuggets, aliás, é tri-MVP. Além de 2024, ele conquistou a honraria em 2021 e 2022. Já Embiid precisa ficar saudável para ao menos ser um dos candidatos ao prêmio. Por fim, Tatum espera repetir o sucesso no Boston Celtics e, assim, ter a possibilidade de ser eleito MVP pela primeira vez na carreira.

Publicidade

Por fim, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Celtics) e Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) receberam um voto cada na pesquisa.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA